Norská popová dvojčata Marcus & Martinus zavítají v roce 2026 dvakrát do Česka

Po úspěchu turné We Are Not The Same Tour se Marcus & Martinus v roce 2026 opět vydají na cesty, konkrétně na další evropskou koncertní šňůru European Tour 2026. V rámci ní se dvojčata podívají do zemí, kde během předchozího turné nevystoupila naživo – do Irska, Řecka, Rumunska, Bulharska, Španělska a Francie.

Turné začne v lednu 2026. Fanoušci se mohou těšit na elektrizující živou show s velkolepou pódiovou produkcí, pulzujícími beaty a dokonale choreograficky zvládnutými vystoupeními – naprostá povinnost pro všechny, kteří touží zažít Marcuse & Martinuse zblízka.

Jejich hudební cesta začala brzy: V pouhých deseti letech vystoupili na pódiu Melodi Grand Prix Junior. Od té doby vyrostli v jednu z nejúspěšnějších skandinávských popových kapel, která vyprodává koncerty, obsazuje přední příčky hitparád a sbírá miliony streamů. v roce 2024 reprezentovali Marcus & Martinus Švédsko na Eurovision Song Contest s písní Unforgettable o tajemném setkání.

Vstupenky na jejich české koncerty budou v ceně od 1190 Kč v prodeji od 9. května od 12:00 hodin.