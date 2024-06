VIDEO: Od Hojera k muzice. V novém klipu zpěváka Marcella exceluje Petr Uhlík

„Pro mě šlo o druhou zkušenost s natáčením videoklipu. Musím se přiznat, že jsem předtím Marcella a fiedlerskiho neznal. Když jsem si ale song poslechl, hned jsem věděl, že do toho chci jít a šel jsem bez váhání,“ říká Uhlík. Režie působivého černobílého klipu se ujal Marek Jarkovský, s nímž Marcell v minulosti natočil klipy k hitům Jablko/Skořice nebo Sliby.

„S klukama je vždy radost pracovat. Chtěl bych jim ještě jednou poděkovat za to, že mi už poněkolikáté dali důvěru. Od začátku věřili nápadu tentokrát postavit klip trochu netradičně na herci. Když mi pak volal Marcell, že se dohodl s Petrem Uhlíkem, měl jsem velkou radost. Petr navíc hned pochopil náš záměr, takže to do sebe hezky zapadlo,“ vysvětluje Marek Jarkovský koncept klipu.

Album Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů vyšlo těsně před koncem roku 2023. Hlavním důvodem jejího vzniku bylo úmrtí otce Ondřeje Fiedlera, jak zní fiedlerskiho občanské jméno. Tvorba písní s Marcellem pro něj byla svým způsobem terapií.

„Vážíme si toho, jak bylo album přijato. Téma odcházení není jednoduché zpracovat, je to tenký led. Mně osobně tahle deska při ztrátě otce hodně pomohla.“ vysvětluje fiedlerski.