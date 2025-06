Brian May a Roger Taylor z Queen peníze nepotřebují, tvrdí zpěvák tribute bandu

Kdy a za jakých okolností jste se seznámil s hudbou Queen?

Musel jsem si k ní najít cestu. Rozhodně se nedá říct, že bych na Queen vyrůstal, dlouho jsem tu kapelu vůbec neznal. Ale v roce 1992 měl v kinech premiéru film Wayneův svět, taková ztřeštěná hudební komedie. Díval jsem se na něj a v úvodní scéně zněla skladba Bohemian Rhapsody. Poslouchal jsem ji a říkal jsem si – co je to za šílenou věc? Tolik změn tempa a nálad, absolutně jsem nebyl schopný rozklíčovat, jestli ten hlas patří muži, nebo ženě.

Bylo mi kolem čtrnácti let, začínal jsem psát vlastní písničky a snažil jsem se přijít na to, jak zacházet se svým hlasem. A když jsem v tom filmu slyšel Freddieho Mercuryho, aniž jsem v tom okamžiku vědět, koho vlastně poslouchám, řekl jsem si, že bych mohl pořádně prozkoumat, jaký mám rozsah. Ke Queen jako takovým jsem se ale dostal až později. To už jsem měl vlastní kapelu Downhere, jezdil jsem v USA a Kanadě a lidi mi začali říkat, že zním jako Freddie Mercury. Tehdy jsem se rozhodl se do poslechu Queen opravdu ponořit.