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Vojenská jednotka v akci. Manic Street Preachers vzpomínají na The Holy Bible

Jindřich Göth
  14:30
Manic Street Preachers v časech nahrávání alba The Holy Bible. Zprava Richey...

Manic Street Preachers v časech nahrávání alba The Holy Bible. Zprava Richey Edwards, James Dean Bradfield, Nicky Wire a Sean Moore | foto: Profimedia.cz

Nicky Wire během koncertu Manic Street Preachers v Havaně (17. února 2001)
Richey Edwards v časech glamrockového období Manic Street Preachers (15. září...
Richey Edwards z Manic Street Preachers v časech nahrávání alba The Holy Bible
Manic Street Preachers na festivalu Metronome Prague 2026 (Letiště Letňany,...
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„Soudružko, Masaryk, Marx a Seneca – jde to dohromady?“ ptá se Hanka učitelky Jany Ámosy v muzikálu Starci na chmelu. Kapela Manic Street Preachers by odpověděla: „Jde.“ Na svém umělecky nejsilnějším albu The Holy Bible z roku 1994, které aktuálně připomíná koncertním záznamem, smíchala politiku, filozofii, existenciální tíseň, sebepoškozování či anorexii, a to vše ve strhujícím hudebním podání.

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Tehdy byli velšští šílení pouliční kazatelé ještě čtyři – zpěvák a kytarista James Dean Bradfield, baskytarista Nicky Wire, bubeník Sean Moore a doprovodný kytarista a především textař Richey James Edwards. Díky němu a jeho psychickým problémům byla jejich třetí deska The Holy Bible tak silná, syrová a autentická. Roli samozřejmě sehrály i další faktory. Po hudební stránce byla skupina v té době na absolutním vrcholu, ale to, co se jí povedlo na „bibli svaté“, už Manic Street Preachers v budoucnu nikdy nezopakovali. Teď se nebavíme o komerčním úspěchu, ten se dostavil až po záhadném zmizení Richeyho Jamese a následném provzdušnění a odlehčení zvuku.

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V roce 2014, u příležitosti 20. výročí vydání The Holy Bible, odjela kapela turné, na němž album přehrála kompletně, včetně zachování původního pořadí skladeb. Jak tyto koncerty vypadaly, prozrazuje aktuálně vydaný komplet The Holy Bible Live se záznamem vystoupení z londýnského sálu Roundhouse. V deluxe třídiskové edici obsahuje koncertní album, Blu-ray s režisérskou verzí koncertního filmu Be Pure. Be Vigilant. Behave a nový stereofonní mix původního alba od Stevena Wilsona.

„Chtěli jsme dokázat, že jsme stále dost silná kapela na to, abychom odehráli celé The Holy Bible. Že to stále dokážeme rozjet jako vojenská jednotka. Pořád máme svalovou paměť a čestný odznak,“ podotkl frontman James Dean Bradfield.

„Trvalo dlouho, než jsme se v případě téhle desky dostali do stadia, kdy jsme cítili, že ty písničky můžeme znovu hrát živě. Byl jsem trochu zdrženlivý ohledně fyzických, technických a také emocionálních nároků, které jejich hraní vyžaduje. Jedním z rozhodujících faktorů pro to, abychom The Holy Bible odehráli od A do Z, bylo, že jsme chtěli vidět, jak Richieho geniální texty rezonují s publikem,“ dodal Nicky Wire.

O doslova ozdravné síle, která se v těch třinácti skladbách skrývá, svědčí i fakt, že James Dean Bradfield během tří vystoupení v Roundhouse trpěl chřipkou a dočasně ztratil hlas. Jak ale dokládá koncertní záznam, na jeho výkonu to prakticky není znát. „Nevím, kde jsem ten adrenalin vzal. Bylo to něco téměř nadpřirozeného,“ svěřil se.

Mrazení v zádech se dostavuje téměř okamžitě, s první explozí refrénu úvodní Yes. Manic Street Preachers jdou rovnou na věc, bez dlouhých řečí, a jsou plně ponořeni do hudby. Znějí syrově, naštvaně, přesně tak, jak si to skladby žádají. Zároveň v tom není ani kus pózy nebo stylizace. To nejlepší vysvědčení pro živý záznam je, že při poslechu máme pocit, jako by na pódiu byli zase všichni čtyři.

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Uvědomíme si také, jak skvěle kapela The Holy Bible dramaturgicky vystavěla. Úvodní blok skladeb Yes, Ifwhiteamericatoldthetruthforonedayit’sworldwouldfallapart, Of Walking Abortion a She Is Suffering rozžhaví pódium i publikum. Hity jako Revol a Faster jsou účelně proloženy zamyšlenějšími, atmosférickými skladbami (This Is Yesterday, The Intense of Humming Evil), přičemž vše směřuje ke strhujícímu finále v podobě P.C.P.

The Holy Bible Live je víc než jen další položka v diskografii Manic Street Preachers. Při poslechu se otevírají staré rány, vzpomínky a emoce jsou vyšponované na maximum. Tahle kapela je mimo jiné pozoruhodná tím, jak silně se její alba a písničky pojí s určitými životními etapami všech, kteří ji kdy vpustili do svého srdce. Pokud pro vás The Holy Bible někdy byla soundtrackem podstatných okamžiků vašeho života, prožijete poslech koncertní verze o to intenzivněji.

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