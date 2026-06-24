Můj typ to není, ale nevidím důvod Babiše nenávidět, říká lídr Manic Street Preachers

Od začátku působíte ve stejné sestavě a navenek jako kapela působíte velmi semknutě. Jaké je mezi vámi pouto?
Je čím dál těžší o tom mluvit, protože to bereme jako samozřejmost. Se Seanem Moorem (bubeník – pozn. red.) jsme bratranci, od deseti let bydlíme ve stejném domě a předtím jsme byli pořád spolu. S baskytaristou Nickym Wirem se známe od čtyř let a je to můj nejlepší kamarád. A samozřejmě do téhle party patřil i Richey James (kytarista, za dosud nevyjasněných okolností zmizel v roce 1995 ze světa a v roce 2008 byl prohlášen za mrtvého – pozn. red.). Chodili jsme do stejných obchodů, četli jsme stejné hudební časopisy. Pouto mezi námi bylo a je tak silné, že už to ani nedokážu popsat. Neznamená to ale, že bychom spolu byli pořád. Rozhodně s Nickem a Seanem netrávím víc času než se svou rodinou.
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Manic Street Preachers se vždycky zajímali o dění kolem sebe. Jaký je váš názor na to, co se momentálně děje ve světě?
Snažím se opravdu do hloubky studovat evropskou politiku, protože je podle mě mnohem těžší na pochopení než politické systémy ve zbytku světa. U vás je momentálně předseda vlády Andrej Babiš, říkám to správně?
Zcela správně.
Sledoval jsem nějaké jeho projevy a říkal jsem si, že je to nejspíš populista. Můj typ politika to není, ovšem nevidím nějaký výraznější důvod ho vysloveně nenávidět. Pro mě je velmi poučné sledovat všechny možné zákulisní politické čachry, především samozřejmě v období voleb. A je pro mě obtížné najít nějaké demokratické systémy, které opravdu bezvadně fungují. Nicméně česká politika mě opravdu zajímá a mám za to, že zrovna u vás je úcta k demokratickým principům docela silně zakořeněná.
Píší se vám politické songy stále tak snadno, jako v počátcích?
Na přelomu 80. a 90. let to bylo snazší. Rozdělení na levici a pravici bylo mnohem zřetelnější. Dneska je levice roztříštěná a její reprezentanti často bojují především sami mezi sebou. Pravicové strany jsou k sobě mnohem vstřícnější a snaží si vzájemně pomáhat, i když se třeba nesnášejí.
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Máte v repertoáru několik skladeb s hostujícími zpěvačkami a jednou z mých nejoblíbenějších vašich písní je Little Baby Nothing. Jak vás napadlo, že půjde o duet s Traci Lords, herečkou z filmů pro dospělé?
V té písni jde o to, jak muži vnímají ženy jako sexuální objekt, o promiskuitě a jejích dopadech. A s tímhle vším měla Traci Lords spoustu zkušeností. Svůj part zazpívala skvěle – opravdu ho procítila. S textem se okamžitě ztotožnila, řekla nám, že ta písnička ji oslovila hned na první poslech.
V jejím hlase je opravdu něco unikátního. Přiznám se, že mám dodnes husí kůži, když Little Baby Nothing slyším.
Máte pravdu, zazpívala to opravdu jedinečně.
Na aktuálním albu Critical Thinking je song Dear Stephen, jejíž text je vzpomínka na vzkaz od zpěváka Morrisseyho baskytaristovi Nickymu Wireovi, který kdysi nemohl na koncert The Smiths, protože byl nemocný. Jaký jste měli vztah k téhle kapele?
Znamenala pro nás hodně, protože díky ní se nezávislá scéna dostávala z undergroundu do mainstreamu. Když mi bylo nějakých patnáct šestnáct, indie kapely mě zcela pohltily. Ale v té době si jejich desky v celé zemi kupovaly odhadem tři tisíce lidí. The Smiths ale jako kdyby nezávislou scénu chtěli protlačit ven z ghetta. Ovšem dělali to bez jakýchkoliv kompromisů, což na tom bylo to nejlepší. Miloval jsem Morrisseyho texty, jízlivé, břitké, ale zároveň vtipné. Oceňoval jsem jeho vztah k outsiderům. A tvůrčí chemie mezi ním a kytaristou Johnnym Marrem byla prostě neskutečná. Bylo to něco nového, vzrušujícího, vážně jsem měl pocit, že The Smiths jednou budou stejně velcí jako Beatles.
To samé si myslel i slavný britský hudební žurnalista Nick Kent.
Opravdu mám za to, že kdyby vydrželi a nerozpadli se, koncertovali by v těch největších halách a arénách.
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Když je řeč o koncertování, čeká vás společné turné s kapelou Suede. Společně jste hráli už v roce 1994, co vás vedlo k opětovnému spojení?
Lidi na internetu to komentovali stylem „indie staříci si navzájem pomáhají“. Se Suede jsme už v začátcích měli několik styčných bodů. Líbila se nám glamour estetika, David Bowie, díla spisovatelů J. G. Ballarda, Paula Sartra a podobně. A vlastně jsme jakoby nikam nezapadali, ani do seattleské scény, ani do britpopové. Zvlášť do té druhé škatulky nás svého času často házeli, ale Manic Street Preachers tu byli ještě před britpopem.
A teď obě kapely společně sdílíme pocit, že jsme už blíž konci kariéry než jejímu začátku. Nejspíš si to uvědomují i naši fanoušci, takže jsme se rozhodli udělat turné, na kterém jsou dvě hlavní hvězdy. Jak my, tak Suede odehrají stejně dlouhé plnohodnotné sety. Prostě si to všichni chceme užít a doufáme, že i fandové budou mít z našich společných koncertů radost.
Zaznamenal jste mimochodem urážky Liama Gallaghera na vaši adresu? Prohlásil, že jak MSP, tak Suede jsou totálně nudné party a jejich členové že se oblékají jako realitní agenti.
Co na to říct? To je prostě Liam. Mám rád, když zpívá, ale je mi naprosto jedno, co říká.