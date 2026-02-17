Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

Dlouhé měsíce příprav a nahrávání ve studiu? Na to zapomeňte. Raper Maniak posouvá hranice hudebního průmyslu a vydává se cestou, po které se v českém rybníčku ještě nikdo nevydal. Jeho nové album vznikne od nuly za pouhých deset dní – a to celé živě před zraky fanoušků. V riskantním experimentu ho navíc podpoří kolegové a přátelé z hudební i internetové scény. Svůj za pochodu vznikající projekt zároveň propojuje s charitativní sbírkou, jejíž výtěžek poputuje na pomoc seniorům.

„S kamarádem Timofejem jsme trávili čas ve studiu nad jinými alby a singly a ze mě to tam lítalo samo, bez větší přípravy. Můj přístup k hudbě je poslední dva roky trochu volnější, nechávám tvorbu plynout. Tak jsme si řekli, že by to mohl být takový poslední článek, který bychom chtěli lidem ukázat,“ říká o odvážném projektu raper.

V pondělí 9. února se tak Maniak, vlastním jménem Jiří Veselý, uzavřel do improvizovaného studia, kde až do půlnoci 19. února denně od 14:00 živě streamuje kompletní proces tvorby svého nového alba – od prvního nápadu přes nahrávání až po odevzdání hotových tracků. Co se do té doby nestihne nahrát, jednoduše nevyjde.

Originální projekt pod časovým tlakem i dohledem veřejnosti bere jako výzvu i příležitost rozvinout svou dosavadní tvorbu. „Celé je to bez filtru a bez scénáře. Baví mě, jak je to organické. Ve streamu můžeme ukázat ‚bez čepice‘, jak se v našem žánru říká, jak se dělá hudba od A do Z.“

Nominacím na Anděly vévodí rapová trojka Gufrau a Victor Kal. Šanci má i Cristovao či Farna

„Cover se bude fotit tady, klip už jsme točili, hudba a texty vznikají také tady. Jen mix a master se dělají mimo vysílání, protože na to během streamu není prostor. To už není naše kreativní činnost, ale záležitost studiového inženýrství,“ uvádí raper.

Během živého streamu na platformách YouTube, Kick a Twitch ho dorazí podpořit a přispět svou hudební troškou do mlýna řada jeho kolegů z rapové scény – například DJ Wich, Koky, Kenny Rough a další speciální hosté, které prozatím nechce prozrazovat. O zpestření a zábavu sledujících se navíc v průběhu vysílání postarají známé internetové osobnosti, jako jsou Mikýř, Pruyem, VladaVideos nebo Jirka Král.

„Celá podstata projektu a mého přístupu k hudbě je v tom, že to společně zažíváme ve studiu i mimo něj, a pak se to odráží i v nahrávkách. Kluci z YouTube přispějí svými zkušenostmi ze streamování a já se držím hudby. Doplňujeme se navzájem.“

Mladí rapeři? Nesoudíme hudbu, kterou neposloucháme, říkají Kato s Restem

S úderem půlnoci z 19. na 20. února tak spatří světlo světa zcela nové album s názvem Stream Tape, které vstoupí na českou hudební scénu pod hlavičkou vydavatelství Ach Ano.

Experiment s dobročinným přesahem

Výsledek netradičního počinu přinese po dokončení radost nejen hudebním fanouškům, ale i seniorům, kterým přispěje k aktivnějšímu a bezpečnějšímu životu ve stáří. Výtěžek ze streamů, kam mohou lidé pomocí darů posílat peníze, poputuje na konto neziskové organizace Život 90, jejíž ženský pěvecký sbor se stal součástí živě nahrávaného alba.

„Dorazili jsme za sympatickými dámami, předali jim růžičky k Valentýnu a podívali se, jak dělají hudbu zase ony. Jejich sbor jsme si nahráli a použijeme ho jako prvek v naší hudbě,“ říká Maniak ke spolupráci s organizací.

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Pomoc Životu 90 však není jedinou aktivitou, kterou Maniak díky své iniciativě podpoří. Druhou organizaci vyberou diváci přímo na streamu.

Raper Maniak, vlastním jménem Jiří Veselý.
Raper Maniak se svým týmem streamuje živě zrod svého nového alba.
Raper Maniak, vlastním jménem Jiří Veselý.
Raper Maniak, vlastním jménem Jiří Veselý.
Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

