Gufrau tvoří Hugo Wiesner vystupující jako H4GO, Vojtěch Pravda alias Moneyossel a producent a DJ Jakub Maťko, který používá jméno Kubmat. Wiesnera a Pravdu kromě hudby spojuje také studium na pražské FAMU. První se věnuje dokumentární tvorbě, druhý scenáristice a dramaturgii.
V jejich tvorbě se objevují vztahy, nejistoty i hledání vlastního místa ve společnosti. Osobní témata přitom doplňují humorem a sebeironií. „Nebojíme se shazovat v textech sami sebe, je to trochu upřímné a občas i vtipné, víc lidské,“ vysvětlil Wiesner v dubnovém rozhovoru pro Českou televizi.
Spolupráce začaly na narozeninách
K jejich úspěchu výrazně přispěla spolupráce s Victorem Kalem a Rohonym, s nimiž se seznámili na narozeninových oslavách společných známých.
Společný singl Navždycky blázen vyšel v říjnu 2025 a během prvních pěti dnů nasbíral téměř půl milionu přehrání na streamovacích platformách. Gufrau, Victor Kal a Rohony získali na Cenách Anděl za rok 2025 tři nominace – v kategoriích Objev, Společný projekt a Skladba. V dubnu pak za Navždycky blázen získali cenu v kategorii Skladba.
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Rapovou nálepku berou s rezervou
Společné album Boyband vydali Gufrau s Victorem Kalem na Silvestra 2025. Rozdělili ho do tří částí označených RNB, Pop a Alternativa. Mezi hosty patří Mat213, Juli Koli, Lajfr a SIMILIVINLIFE.
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Ačkoli bývají označováni za rapové trio, sami berou toto zařazení s rezervou. „My sami se do rapu už neřadíme,“ uvedl Maťko v únorovém rozhovoru pro Klubovna.net. Žánrové rozdělení Boybandu podle něho nevzniklo předem. Skladby nahrávali v průběhu roku podle momentální nálady a až při sestavování alba je uspořádali do jednotlivých částí.
Na textech se podílejí především Hugo Wiesner a Vojtěch Pravda. Píšou o dospívání, vztazích i běžných situacích ze života mladých lidí, které místy přikrášlují nebo podávají s nadsázkou. Upřímnost pro ně neznamená doslovný přepis skutečných událostí, ale spíš snahu nedělat ze svého života větší drama, než jakým opravdu je.
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Nové singly i nominace na Slavíka
Po Boybandu navázali dalšími spolupracemi. S Marií April letos vydali skladby 9ráno, nezvládám a Nechci. V říjnu pak představili singl venku lilo s Cédricem.
Letos se uchází o titul Objev roku v anketě Český slavík, na který jsou vedle nich nominováni Thera, Charlotte Gottová a Slavíček.
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