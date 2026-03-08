GLOSA: Jak vyprávět o mrtvých dětech? Dva koncerty napověděly

Věra Drápelová
  16:30
Dvě různé zpěvačky, dva orchestry a jedno stejné dílo. Shodou okolností dva šéfdirigenti, Semjon Byčkov a Tomáš Netopil, provedli nedlouho po sobě Písně o mrtvých dětech od Gustava Mahlera. Jak provedení pochmurných písní zapůsobilo a čím ho projasnili?
Mezzosopranistka Bella Adamova, dirigent Tomáš Netopil a členové Symfonického...

Mezzosopranistka Bella Adamova, dirigent Tomáš Netopil a členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých dětech | foto: Petra Hajská

Mezzosopranistka Bella Adamova při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých...
Dirigent Tomáš Netopil, šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Mezzosopranistka Fleur Barronová a dirigent Semjon Byčkov při provedení...
Mezzosopranistka Fleur Barronová při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých...
6 fotografií

Písně o mrtvých dětech psal Mahler v prvních letech 20. století na texty básníka Friedricha Rückerta, který v nich dává průchod smutku nad úmrtím svých dvou dětí. I Mahlera mělo o pár let později postihnout stejné neštěstí, ostatně v dětství přišel o mladšího bratra. Vysoká dětská úmrtnost v důsledku nemocí a absence antibiotik a dalších léků a vakcín zkrátka patřila ke každodenní realitě zdejšího území ještě v době, která není relativně tak vzdálená…

Přes všechnu svou depresivnost je pětice písní prostě krásná: svou hloubkou, zvláštním lkavým zvukem, který dodávají například hoboj či fagot, ale i určitým zklidněním v závěru. Dojímá i dnes, kdy máme vymoženosti, o jakých se Mahlerovi, natož Rückertovi nesnilo.

Zpěv, který není jen na efekt

Třebaže obsah je vyprávěn z pozice otce, cyklus zpívají i pěvkyně. Šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov přivedl nedávno do Prahy mezzosopranistku Fleur Barronovou, která má dle životopisu pestré kořeny – narodila se v Severním Irsku, její matka pochází ze Singapuru, dětství prožila v Hongkongu, pak žila v New Yorku, kde studovala.

Od prvních tónů uchvátila jedinečným hlasovým materiálem, temně zářivým, který má navíc výtečně zvládnutý. Do Mahlera ho vložila s plnou, ale nenásilnou intenzitou. Zněl bohatě ve všech polohách včetně nádherných hlubokých tónů, kterých je ve skladbě dost. Nebylo to však jen vnějškové zpívání na efekt, pěvkyně fráze pružně rozvíjela a propojovala se slovy.

Je to ten druh zpěvu, kdy člověk s napětím čeká na každý další tón, každou další frázi a nemůže se jich nabažit. Jen tu a tam mne napadlo, že se Barronová svým bolestným patosem přece jen přiblížila k hranicím, za nimiž se pláč do sebe obráceného zdrceného rodiče mění v – dejme tomu – jevištní nářek zrazené operní milenky…

Orchestr tu samozřejmě neplní jen roli doprovodu, sám leccos sám vypráví a doříkává. Byčkov byl s pěvkyní na stejné vlně, hlediště zaplavila silná emoce, jakoby vedená jedním tahem a podpořená vší sytou barevností jednotlivých nástrojových skupin a hráčskou brilancí.

Mezzosopranistka Bella Adamova, dirigent Tomáš Netopil a členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých dětech
Mezzosopranistka Bella Adamova při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých dětech v pražském Obecním domě
Dirigent Tomáš Netopil, šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Mezzosopranistka Fleur Barronová a dirigent Semjon Byčkov při provedení Mahlerova cyklu Písně o mrtvých dětech
6 fotografií

Druhá interpretace byla jiná. Také (ale nejen) proto, že poslouchat sólistku z desáté řady v Dvořákově síni Rudolfina je něco jiného než z balkónu Smetanovy síně Obecního domu, kam byli 5. března usazeni novináři na „konkurenčním“ koncertě Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a dirigenta Tomáše Netopila.

To je snad jediné místo v tomto sále, kde si lze komplexně, tedy opticko-akusticky, vychutnat hru orchestru jako celku. Méně však sólové výkony, jmenovitě pěvecké, zvlášť pokud by člověk chtěl navíc vidět interpretům i do tváře (Praha opravdu potřebuje nový koncertní sál…).

Bezprostřední kontakt se sólistkou, v tomto případě v Česku žijící rodačkou z Čečny Bellou Adamovou tedy chyběl, i tato pěvkyně má však naštěstí nosný hlas, který se volně nese. Ale zase jiný než Barronová. Je o něco lehčí, ne tak mocný a při všem žádoucím mezzosopránovém zbarvení o odstín světlejší.

Její podání bylo technicky rovněž na výši, výrazově o něco jemnější, lyričtější. I Adamova má působivé hluboké tóny, víc však utkvěla v paměti její schopnost přecházet do jemných, ale pořád znělých pianissim a pohnutě vyprávět obsah, aniž by „zahrozila“ operou, byť má dramatické nadání.

Celkový dojem byl jakoby prosvětlenější, snad i víc směřující k smířlivému podtextu posledních veršů. Ty vyznívají v tom smyslu, že nyní už dětem nic nehrozí, protože je chrání boží ruka a na nebesích pokojně spí jako doma u maminky.

Orchestr FOK nemá tak atraktivní a osobitý zvuk jako Česká filharmonie, ale Netopil to vyvažuje důrazem na detailní práci a muzikalitou. I doprovod byl tedy v porovnání s předchozím koncertem jakoby průzračnější a lyričtější.

Takže zatímco pojetí Byčkova a Barronové by se dalo přirovnat k velkolepé, ne však pompézní tryzně za dětské oběti (jež ostatně zná i dnešní doba), tak přístup Netopila a Adamové zase ke skromnějšímu a meditativnějšímu, ale citově pořád silnému obřadu. A v tom spočívá kouzlo interpretace – v různosti individualit. Obě pěvkyně jsou navíc mladé, jejich přednes může dál vyzrávat.

Depresi léčí Itálie i Pohádka

Skladbu působící depresivně je dobré obklopit něčím kontrastním. Semjon Byčkov pro Mahlera vybral řekněme symbolické „sousedy“. Na úvod předehru k Tannhäuserovi od Richarda Wagnera, kterého s Mahlerem leccos spojuje, ale i rozděluje. Filharmonie ji zahrála s velkooperním leskem a zpěvným měkkým zvukem, vyzdvihnout nutno zvláště dechovou sekci.

Druhou půli večera odlehčila Symfonie č. 4 „Italská“ od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, vzletná raně romantická skladba, v níž se německá kompoziční tradice mísí s italskými melodickými kouzly, jež autor vstřebal během cest po Itálii. Lehké a svěží provedení, plné energie a espritu a velké zvukové kultury bylo skvělým závěrem koncertu.

Tomáš Netopil zase ve volbě dalších čísel očividně spíš sledoval hudební náladu. Mahlerovi předřadil Adagio pro smyčce od amerického skladatele 20. století Samuela Barbera, který jej napsal ve třicátých letech a které díky jímavému charakteru začalo sloužit při různých smutečních příležitostech.

V zásadě jednoduchá melodie se postupně rozvíjí a stupňuje a může zapůsobit i jako jakási prodloužená ruka Gustava Mahlera do dalších desetiletí. Pečlivě provedená skladba tak splnila úlohu vstupního můstku do Mahlerova světa.

Z něj pak dirigent publikum zavedl do křehké romantiky – do Pohádky od Josefa Suka, známé i díky filmu Radúz a Mahulena. Skladbu obsahující mimo jiné slavné houslové téma lásky hlavních hrdinů, scénu Hry na labutě a pávy nebo závěrečné vítězství lásky orchestr zahrál s romantickým půvabem, odlehčeně a s lyrickou noblesou, která se postarala o rozjasnění a katarzi. Nakonec i v tomto díle jde o úvahu nad životem a smrtí, byť v pohádkovém hávu.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

75 % Premium
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

GLOSA: Jak vyprávět o mrtvých dětech? Dva koncerty napověděly

Mezzosopranistka Bella Adamova, dirigent Tomáš Netopil a členové Symfonického...

Dvě různé zpěvačky, dva orchestry a jedno stejné dílo. Shodou okolností dva šéfdirigenti, Semjon Byčkov a Tomáš Netopil, provedli nedlouho po sobě Písně o mrtvých dětech od Gustava Mahlera. Jak...

8. března 2026  16:30

Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium
Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs

Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd,...

8. března 2026

RECENZE: Sen jménem MotoGP. Na rychlých motorkách se prohánějí Idolové

50 %
Z filmu Idolové: Poslední kolo

Formule 1 už poskytla filmařům kulisy několikrát, teď přišla řada na MotoGP. Právě do nejvyšší motocyklové soutěže chce prorazit hrdina novinky kin Idolové: Poslední kolo. Jenže nesnáší svého trenéra...

8. března 2026  8:57

Kdo byl pravý d’Artagnan? Věrný, diskrétní James Bond pro zvláštní úkoly

Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana

Pravda je možná méně romantická než Dumasův román Tři mušketýři, ale Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana, které uvádí Prima Zoom, mají svůj půvab právě v tom, že pod nánosem dvorských intrik,...

7. března 2026  15:50

RECENZE: Číst nového Jáchyma Topola je bolest, ale nic jiného není k mání

Premium
Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor...

Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor kultovní Sestry, vydal po dlouhých devíti letech nový román. Dal mu název Peklo neexistuje – název, který snad nemohl být...

7. března 2026

TELEVIZIONÁŘ: Nepolapitelný schovaný v hračkářství se nesmí zamilovat

Channing Tatum ve snímku Nepolapitelný

Lupič gentleman má vždycky něco do sebe, zvláště pokud skutečně existuje, natož když ho hraje miláček žen Channing Tatum. Takový je hrdina snímku Nepolapitelný, který v neděli v tuzemské televizní...

7. března 2026  9:30

OBRAZEM: Zkreslení reality? Hit by News ukáže, jak si umělci posvítili na svět médií

Výtvarné dílo Casablanca, jehož autorem je Mimmo Rotella, vznikalo v letech...

Centrum současného umění DOX ve čtvrtek zahájilo výstavu Hit by News, která potrvá až do konce srpna 2026. Expozice v hlavních galerijních prostorách mapuje vztah výtvarného umění a médií – od...

6. března 2026  15:54

RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl

85 % Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Tak toto se opravdu povedlo. Seriál Rytíř Sedmi království překročil stín Hry o trůny a nabídl originální a svěží pohled do známého fantasy světa. Celosvětový úspěch už drobnému dílku rovnou zaručil...

6. března 2026

Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...

6. března 2026  12:21

Jitka Čvančarová vydala debutový singl. Píseň jí napsal Michal Malátný

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydala první singl Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební...

6. března 2026  11:22

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku

Premium
Florence and The Machine na koncertě v Londýně v únoru 2026

První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto...

6. března 2026  10:30

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

6. března 2026  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.