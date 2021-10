RECENZE: Papalescu2 a Magnetik uspořádali výlet do kosmu a zpět na zem

Úvodem Moimir Papalescu vzpomněl herce Radovana Lukavského, který se v táboře Magnetik těší velké úctě díky roli ve sci-fi Ikarie XB-1. Koncert logicky odstartoval skladbou The Eve Of The War z alba Wells, v níž zní Lukavského sugestivní monolog.

Následovala skladba Morgenstern z bezejmenného magnetického debutu, došlo i na připomenutí zatím posledního projektu, cestovatelské desky Les vacances mystérieuses a také na hold Moimirově milované kapele Kraftwerk – dvojice Moimir Papalescu a Peter Van Krbetz zahrála jejich Das Modell, v níž původně klávesovou linku obstaral Van Krbetzův saxofon.

Set Magnetik byl pestré hudební dobrodružství, vzrušující, ale i uklidňující. Nad přesně tepajícími beaty se jako vějíř rozevíraly omamné melodické linky. Chvílemi hravé a vtipné, místy zase tesklivě melancholické. Stačilo jen lehce přivřít oči, zmizel pohříchu nepříliš zaplněný sál Rock Café a hudba vykreslovala o poznání exotičtější a barevnější scenérie, včetně fascinujícího nekonečného vesmíru.

V závěru vystoupení Magnetik za bicí usedl Moimirův syn Miki, čímž se večer plynule přehoupl do druhé části, kdy po pauze na pódium nastoupili Papalescu2 s o poznání přímočařejším, místy ryze tanečním setem. Jeho ozdobou byla mimo jiné píseň Einsamkeit, zhudebněná báseň Rainera Marii Rilkeho.

V Moimirově hudbě, a týká se to jak Papalescu2, tak i Magnetik, jsou patrné vlivy jeho oblíbených stylů. Kromě zmíněných Kraftwerk, jejichž Metropolis cituje ve skladbě Charge Your Battery, která ten večer rovněž zazněla, se jde ke kořenům synthpopu, německého krautrocku a hlavně ve zvuku Magnetik také jazzu.

Papalescu2 & Magnetik - Double Session Rock Café, Praha 6. října 2021 Hodnocení­: 75 %

Zkrátka taková cesta do hlubin Moimirovy elektrické duše, jak zní název jeho sólového alba. Ani ve chvílích největšího tanečního nářezu jeho hudba neztrácí lidský dotyk. Je v ní něco elegantně starosvětského, čímž ale získává na nadčasovosti.

Koncert skvěle gradoval až do euforického finále, které obstarala nová písnička Light Me Up z chystaného alba Homework2, kterou přišla zazpívat hostující Bára Formánková alias BARA4. Nadšeně aplaudující publikum stvrdilo, že se zrodila perfektní podzimní hitovka. Krásná tečka za povedeným večerem.