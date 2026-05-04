Jeho divoká jízda životem mohla na první pohled vypadat jako jeden nekonečný mejdan, za tímto zdáním však byla překvapivě křehká duše, která se krystalicky propisovala do jedinečné nezaměnitelné hudby. I v životě Petra Hapky najdeme několik pohnutých momentů, první dokonce ještě dříve, než se narodil.
Je 13. května 1944 a k tramvajové zastávce v Praze na Karlově náměstí se náhle sbíhá spousta lidí. Snaží se pomoct ženě, která je ve vysokém stadiu těhotenství. Nastávající maminka se opírá o nejbližší a těžce oddechuje, je jí evidentně zle, zřejmě už přišla její hodinka.
Když se Herz kolegy zeptal, od kdy chtěl dělat muziku, vytáhl ze skříně sešit z první třídy, kde bylo dětským rukopisem napsáno Petr Hapka, hudební skladatel.