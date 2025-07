Seznamte se s Veronicou. Madonna se vrací ke svému nejlepšímu albu

Původně měl remixový doplněk k Ray of Light vyjít už v roce 1998, ale nestalo se tak trochu paradoxně kvůli obrovskému úspěchu Madonniny sedmé studiové desky. Připomeňme, že z ní vzešly hity jako Frozen, Nothing Really Matters nebo titulní Ray of Light. Madonna v době vzniku alba přesně zachytila zvuk doby a ve spolupráci s producenty Williamem Orbitem, Patrickem Leonardem a Mariusem de Vries nabídla porci silných popových písniček v úchvatném a nadčasovém zvukovém kabátu.

Album mělo skvělé recenze a jde o nahrávku do značné míry definující zvuk devadesátých let, v němž se mainstream přirozeně prolínal s progresivním produkčním přístupem tak, aby byl stále srozumitelný pro masy a zároveň atraktivní pro fajnšmekry.

Veronica Electronica bude obsahovat sedm remixů skladeb z Ray of Light od zmíněného Williama Orbita, Petera Ruhofera, Sashi a dalších. Některé z nich vyšly na singlu, ale pro potřeby alba byly propojeny v celistvou nahrávku. Osmou položkou desky bude demosnímek písně Gone Gone Gone, která vznikla v období vzniku Ray of Light, ale na konečnou podobu alba se nedostala. Remixová kolekce vyjde na streamovacích serverech, v digitální podobě a pro sběratele fyzických nosičů také ve formě stříbrného vinylu.

Pokud jde o název desky, Veronica Electronica je jméno Madonnina alter ega, které si vytvořila během nahrávání Ray of Light. Veronica je navíc jedno z jejích prostředních jmen – Madonna Louise Veronica Ciccione – které dostala při biřmování. Byl to také jeden z pracovních názvů původního alba. Zpěvačka operovala nejdříve s titulem Mantra, poté Veronica Electronica a nakonec se rozhodla pro Ray of Light. Podle dosavadní tradice nazvat album podle písničky, která se na něm nachází.

„Práce na Ray of Light byl zásadní okamžik mého života. Procházela jsem obrovskou metamorfózou. Narodila se mi dcera Lola, našla jsem svou duchovní cestu a byla jsem připravena se svléknout z kůže a zkusit něco úplně nového. S Williamem Orbitem jsem se ponořila do elektronické hudby a vytvořila si své druhé já. Tak se zrodila Veronica Electronica, seznamte se,“ napsala Madonna na svůj Instagram v souvislosti s oznámením vydání remixového alba.

Doplňme ještě, že na obale Veronica Electronica jsou použité snímky nizozemské umělecké fotografky Inez van Lamsweerde, původně určené pro dubnové vydání časopisu Spin z roku 1998.