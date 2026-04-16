Madonna chystá nové album, naváže na úspěšnou desku vydanou před 20 lety

  9:35
Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Ve středu na sociálních sítích oznámila, že vyjde 3. července. Zveřejnila také část úvodní skladby nazvané I Feel So Free.
Madonna v rámci turné Celebration vystoupila na brazilské pláži Copacabana. Na koncert přišlo odhadem 1,6 milionu lidí. (4. května 2024) | foto: Reuters

Madonna na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Madonna na cenách Grammy (Los Angeles, 5. února 2023)
Madonna na koncertě v Rio de Janeiru
Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.

Madonna poslední album nazvané Madame X vydala v roce 2019. Confessions on a Dance Floor II bude její patnáctá deska. Původní album Confessions je považováno za jedno z jejích nejlepších, podobného úspěchu dosáhlo Like a Prayer z roku 1989 a Ray of Light z roku 1998.

Seznamte se s Veronicou. Madonna se vrací ke svému nejlepšímu albu

Když Madonna oznamovala vydání nového alba, citovala jednu z nových písní nazvanou One Step Away. „Lidé, kteří si myslí, že taneční hudba je povrchní, se naprosto mýlí,“ uvedla v tiskové zprávě. „Taneční parket není jen místo, je to práh: rituální prostor, kde pohyb nahrazuje řeč,“ zazní v písni 67leté zpěvačky, která tuto pasáž označila za „manifest“ své nové hudby.

Na Confessions II spolupracovala s britským producentem Stuartem Pricem, který se před více než 20 lety podílel už na vzniku jejího prvního alba s tímto názvem. Měl také na starosti její turné Celebration, které zahájila v říjnu 2023 v Londýně a zakončila v květnu následujícího roku v Riu de Janeiro.

Confessions On A Dance Floor: Part II — July 3 2026

15. dubna 2026 v 17:30, příspěvek archivován: 16. dubna 2026 v 9:23
Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

RECENZE: Další brněnský trhák. Laskaví Vikingové se vypořádali se zlem. I dnešním

Muzikál ViK!NG v Městském divadlo Brno je dobrodružně-komediální příběh pro...

Velká očekávání provázela světovou premiéru muzikálu ViK!NG v Městském divadle Brno zejména proto, že jej stvořili titíž autoři jako jiný zdejší úspěšný původní muzikál Devět křížů. Navíc i režie se...

16. dubna 2026  8:42

Praly se v něm dobré i špatné stránky, ukazuje dokument o Davidu Stypkovi

David Stypka při natáčení klipu k písni Kříž

Hudebník a básník, ale také živel, jehož výrazný projev a texty plné obraznosti trvale změnily podobu české populární hudby. To byl David Stypka, který zemřel v roce 2021. Dokumentární film Neboj,...

16. dubna 2026

Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii

Kanye West na setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník,...

15. dubna 2026  17:40

Jsou to dvě piva měsíčně. Zrušení poplatků je populismus, vzkazují herci a režiséři

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř na jednání vlády. V ruce drží...

Absurdní. Dejte raději peníze do zdravotnictví. Proč neplatit dobrovolně i daně? To je pouze část ohlasů, jimiž zástupci kulturní sféry reagují na zrušení koncesionářských poplatků, jež zamýšlí...

15. dubna 2026  15:55

Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka

Premium
Petr Zelenka je český dramatik, scenárista a režisér

V novém nastavení by ve svých daních platili provoz ČT i lidé, kteří k jejímu vysílání nemají přístup. Stejně jako kdyby se zrušily dálniční známky a náklady v daních zaplatili i lidé, kteří auto...

15. dubna 2026  14:26

Koho táhne true crime? A proč právě ženy? Odpověď nabízí raná výchova i biologie

Premium
Masový vrah Charles Manson v doprovodu policistů cestou k soudu 3. prosince...

Co by to bylo za televizní stanici bez vlastní kriminálky? Co by to bylo za knihovnu bez krvavé detektivky? Násilí, krev i vraždy jsou motivy, které lidskou společnost odedávna děsí, ale zároveň...

15. dubna 2026

Picasso za pár tisíc. Muž v tombole vyhrál obraz v hodnotě 25 milionů korun

Picassův obraz Hlava ženy prodaný v dobročinné tombole (14. dubna 2026)

Když kultura pomáhá. Tak lze nazvat pařížskou dobročinnou akci, v níž zájemci mohli koupí lístku do tomboly přispět na léčbu Alzheimerovy choroby. Charitativní loterie již potřetí prodala některý z...

15. dubna 2026  11:43

Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí

Logo TV Barrandov

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024....

15. dubna 2026  11:41

Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

Představitelé Aragorna z trilogie Pán prstenů, Jamie Dornan a ve výřezu Viggo...

Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....

15. dubna 2026  11:05

Čaroděj ze země Oz na ledě míří do Česka. Velkolepá show v listopadu objede 10 měst

Muzikál Čaroděj ze země Oz přiveze v listopadu do Česka legendární příběh a...

Do České republiky v listopadu dorazí jeden z nejoblíbenějších amerických muzikálů na ledě Čaroděj ze země Oz. Legendární příběh inspirovaný knihou Lymana Franka Bauma tentokrát ožije v dechberoucím...

15. dubna 2026  10:45

Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček

Premium
Kytarista Michal Pavlíček

Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...

15. dubna 2026

RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře

65 %
Z plakátu filmu Neboj, dýchej, čaruj

Vzpomínkové dokumentární portréty svádějí k ilustraci úsloví „o mrtvých jen dobře“, ale to naštěstí není případ novinky kin Neboj, dýchej, čaruj, věnované osobitému muzikantovi Davidu Stypkovi.

15. dubna 2026  8:54

