Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.
Madonna poslední album nazvané Madame X vydala v roce 2019. Confessions on a Dance Floor II bude její patnáctá deska. Původní album Confessions je považováno za jedno z jejích nejlepších, podobného úspěchu dosáhlo Like a Prayer z roku 1989 a Ray of Light z roku 1998.
Seznamte se s Veronicou. Madonna se vrací ke svému nejlepšímu albu
Když Madonna oznamovala vydání nového alba, citovala jednu z nových písní nazvanou One Step Away. „Lidé, kteří si myslí, že taneční hudba je povrchní, se naprosto mýlí,“ uvedla v tiskové zprávě. „Taneční parket není jen místo, je to práh: rituální prostor, kde pohyb nahrazuje řeč,“ zazní v písni 67leté zpěvačky, která tuto pasáž označila za „manifest“ své nové hudby.
Na Confessions II spolupracovala s britským producentem Stuartem Pricem, který se před více než 20 lety podílel už na vzniku jejího prvního alba s tímto názvem. Měl také na starosti její turné Celebration, které zahájila v říjnu 2023 v Londýně a zakončila v květnu následujícího roku v Riu de Janeiro.