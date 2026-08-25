Kodex vznikl jako reakce na kontroverzi kolem předělávky Madonniny skladby Like a Prayer, s níž australský DJ Josh Fawaz obsadil první místo taneční hitparády ARIA (zkratka pro Australskou asociaci nahrávacího průmyslu), stala se z ní stálice playlistů komerčních rozhlasových stanic a na Spotify zaznamenala 48 milionů přehrání.
Posléze vyšlo najevo, že Fawaz při nahrávání skladby využil ve značné míře nástroje umělé inteligence. Australská asociace na to konto uvedla, že australští umělci bojují o pozornost na nejpřeplněnějším hudebním trhu v historii a že není v jejím zájmu propagovat nebo oslavovat hudbu generovanou umělou inteligencí, které schází jakýkoliv lidský umělecký vklad.
|
AI zpěvačka Lolita se stala virální senzací. Protestují hudebníci i Romové
Podle nových pravidel lze umělou inteligenci využívat, ale jen při masteringu či technických úpravách. Píseň samotná musí mít lidské autory, stejně tak ji musí nazpívat skutečný člověk, který by měl i obsluhovat hudební nástroje.
Umělci podle nových stanov také budou povinni hlásit, zda při vzniku skladby, kterou chtějí zařadit do hitparádových žebříčků, použili nástroje AI.
„Tyto změny odrážejí náš záměr zůstat dynamickými a podporovat lidskou podstatu umění v prostředí, které se, mírně řečeno, rychle vyvíjí,“ uvedla na vysvětlenou generální ředitelka ARIA Annabelle Herdová.
„Hitparáda, která by odměňovala nelicencovanou produkci umělé inteligence, by podkopala samotný základ nahrávané hudby, kterou zastupujeme,“ dodala ještě.
Počátkem tohoto roku vyřadili ve Švédsku z hitparád skladbu kompletně vytvořenou umělou inteligenci. V červenci oznámila Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI), že v Latinské Americe, na Blízkém východě, v Africe a v jihovýchodní Asii zavede regule ohledně skladeb vytvořených s pomocí umělé inteligence a jejich nasazování do oficiálních hitparád.