GLOSA: Madonna v Eurovizi? Naživo dost ostuda, ze záznamu úplný výsměch

Madonna nikdy nebyla zrovna prvotřídní zpěvačka. Ovšem to, co se jakž takž dá skrýt v produkci vlastního koncertu, vyniklo na pódiu Eurovize v plné nahotě. Zvlášť tedy v přímém srovnání se šestadvaceti vesměs mladými soutěžícími. Ne všichni byli excelentní, ale každý z nich popovou legendu porazil o parník. A to mnozí dělali na scéně divočejší výkruty.

Marná sláva - to, že je Madonna při svém letitém hitu Like a Prayer pěvecky úplně mimo, poznali u televizních obrazovek i lidé bez vytříbeného sluchu.

Co všechno bylo na jejím vystoupení špatně, celkem dobře rozebírá učitelka zpěvu Georgina Hill-Brownová ve svém videu na YouTube.

Navzdory tomu, že Madonnin mikrofon byl zahalený spoustou efektů včetně automatického dolaďování, stejně zpívala falešně.

„Tak zní někdo, kdo se o svůj hlas nestará, pravidelně nezpívá. Kdybych šla na její koncerty a slyšela tohle, chtěla bych vrátit peníze,“ tvrdí Hill-Brownová. „Slyšet něco takového od jiné zpěvačky v televizní soutěži, asi byste ji vypnuli, že?“ Kdo se vydá do živého přenosu takto nepřipravený?

Nicméně tím celá aféra nekončí. V neděli Madonna záznam publikovala na svém youtubovém kanálu. A kdo v sobotu večer neseděl u televize, řekl by si – obstojné, byť trochu nudné vystoupení. Ano, po silné vokální indispozici (a to je velmi jemný výraz pro to, co se na Eurovizi odehrálo) tu není ani památky.

Záznam vystoupení Madonny s upraveným zpěvem

Madonna a její tým se prostě rozhodly celé vystoupení ještě více doladit a při pozorném poslechu se zdá, že dokonce přímo přezpívat. Její hlas v sobotu zněl až unaveně, na oficiálním „záznamu“ je najednou o dost jiskřivější. Tomu se dá říkat všelijak. Falšování historie? Fake news?

V každém případě výsměch fanouškům. A to by si hvězda její velikosti opravdu mohla odpustit.