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RECENZE: Opět tančí na parketu. Novinka Madonny je blyštivě velkolepá i intimní

Jindřich Göth
  14:00

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Zpěvačka Madonna | foto: Warner Music/Rafael Pavarotti

Po jedenadvaceti letech od vydání alba Confessions on a Dance Floor přichází Madonna s pokračováním, nazvaným prostě Confessions II. Hlavní produkční slovo měl, stejně jako v případě „jedničky“, Stuart Price a kromě dalších hostů si zpěvačka do studia přizvala dceru Lourdes a Sabrinu Carpenter.

Co Madonnu vedlo k návratu k osvědčené značce? Podle vlastních slov chtěla zareagovat na současné neutěšené společensko-politické ovzduší optimistickou a radostnou nahrávkou, která posluchače roztančí a vlije jim do žil galony pozitivní energie a chuti do života.

Confessions II je koncipována jako hodinový klubový set bez pauz mezi skladbami, ovšem vyloženě o non-stop taneční jízdu přece jenom nejde. V druhé části beaty zpomalují, je čas na vydechnutí a pozvolného návratu do reality. Rozjezd má album famózní. I Feel So Free je ukázkový klubový houseový hit s recitativy ve slokách a refrénem, který se vznáší nad hlavami tanečníků.

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