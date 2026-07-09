RECENZE: Opět tančí na parketu. Novinka Madonny je blyštivě velkolepá i intimní

Co Madonnu vedlo k návratu k osvědčené značce? Podle vlastních slov chtěla zareagovat na současné neutěšené společensko-politické ovzduší optimistickou a radostnou nahrávkou, která posluchače roztančí a vlije jim do žil galony pozitivní energie a chuti do života.
Confessions II je koncipována jako hodinový klubový set bez pauz mezi skladbami, ovšem vyloženě o non-stop taneční jízdu přece jenom nejde. V druhé části beaty zpomalují, je čas na vydechnutí a pozvolného návratu do reality. Rozjezd má album famózní. I Feel So Free je ukázkový klubový houseový hit s recitativy ve slokách a refrénem, který se vznáší nad hlavami tanečníků.