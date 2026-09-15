Macklemore horoval za Palestinu. Jako předskokan Eda Sheerana tak skončil

Aktuální kontroverze kolem třiačtyřicetiletého Macklemora (vlastním jménem Benjamin Haggerty) propukly 4. září na stadionu MetLife v New Jersey, kde raper vystoupil jako Sheeranův předskokan.
„Jedním z hlavních důvodu, proč jsem chtěl toto turné absolvovat, je možnost stát na stadionech, jako je tento, a říct dvě slova, která jsou mi velmi blízká - Svoboda Palestině!“ pronesl Macklemore před více než osmdesátitisícihlavým davem.
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Následně zahrál svou píseň Hind’s Hall, jež odsuzuje izraelskou vojenskou operaci v Gaze. Do pozadí přitom nechal na velkých ledkových obrazovkách promítnout videozáznamy zkázy v Gaze.
Za takové vystoupení následně schytal kritiku ze strany židovské skupiny StopAntisemitism. Hnutí raperovi vytklo, že si židovští fanoušci zaplatili lístky, aby viděli zpívat Eda Sheerana a nikoli za to, aby se nechali přepadnout Macklemorovou protiizraelskou propagandou. Sílící nespokojená reakce dokonce zahrnovala petici, která naléhala na Sheerana, aby hudebníka z turné odvolal.
Podle webu BBC Macklemore uvedl, že týden trvající náročné rozhovory se Sheeranem skončily zásadní neshodou a že byl ze sestavy vyřazen. Dále doplnil, že za svými výroky si pevně stojí a za skutečné oběti celé kauzy označil palestinský lid v Gaze.
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Sám Sheeran se k celé kauze prozatím nevyjádřil a dosud není ani známé, kdo Macklemora na turné nahradí. Kritizovaný hudebník ve svém prohlášení rovněž uvedl, že soucítí s obtížnou situací, ve které se britský zpěvák nachází. Neopustil si ovšem na jeho konto poznámku, že Sheeran ohledně kauzy nezaujal jednoznačné stanovisko.
„Ed byl v prekérní situaci a moc dobře to věděl. Jeho typický apolitický postoj se dosud nesetkal s takovým zpochybněním. Řekl mi, že palestinské vlajky a slova o svobodě mnoho lidí zranily,“ uvedl raper v instagramovém příspěvku.
„Odpověděl jsem mu, že pokud ho toto uráží více než desetitisíce Izraelem zavražděných palestinských dětí, pak mezi mým a jeho pohledem existuje velký rozpor. Ed se i přes to nedokázal odpoutat od svého postoje ‚Nestavím se na žádnou stranu‘,“ dodal Macklemore.
„Postavit se na něčí stranu vás může stát peníze. Peníze, smlouvy se značkami, sponzorství, festivaly, soukromé show či vztahy. O všechny tyto věci jsem přišel. Mezi utlačovatelem a utlačovanými ovšem neexistuje neutrální postoj,“ trvá si na svém raper. „Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak vynutit mlčení, je zneužít obvinění z antisemitismu jako zbraň,“ dodal ještě.