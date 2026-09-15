Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Macklemore horoval za Palestinu. Jako předskokan Eda Sheerana tak skončil

Autor:
  12:15
Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny.

Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny. | foto: koláž iDNES David Votruba

Macklemore, Sziget Festival 2019
Macklemore na cenách Grammy (Los Angeles, 26. ledna 2014)
Ed Sheeran na Letišti Letňany v Praze (7. července 2019)
Macklemore - festival Colours of Ostrava 2023, den čtvrtý (21. července 2023)
22 fotografií
Americký raper Macklemore musel opustit pozici předskokana na turné britského hudebníka Eda Sheerana. Během svých vystoupení totiž provolával propalestinské výroky. Po kritice a nátlaku skupiny StopAntisemitism a dlouhých rozhovorech se samotným Sheranem se na rozjeté hudební šňůře již neobjeví. Za skutečné oběti celé kauzy označil kritizovaný hudebník palestinský lid.

Aktuální kontroverze kolem třiačtyřicetiletého Macklemora (vlastním jménem Benjamin Haggerty) propukly 4. září na stadionu MetLife v New Jersey, kde raper vystoupil jako Sheeranův předskokan.

„Jedním z hlavních důvodu, proč jsem chtěl toto turné absolvovat, je možnost stát na stadionech, jako je tento, a říct dvě slova, která jsou mi velmi blízká - Svoboda Palestině!“ pronesl Macklemore před více než osmdesátitisícihlavým davem.

Podporuji Palestinu a proto přicházím v Hollywoodu o práci, tvrdí Sarandonová

Následně zahrál svou píseň Hind’s Hall, jež odsuzuje izraelskou vojenskou operaci v Gaze. Do pozadí přitom nechal na velkých ledkových obrazovkách promítnout videozáznamy zkázy v Gaze.

Za takové vystoupení následně schytal kritiku ze strany židovské skupiny StopAntisemitism. Hnutí raperovi vytklo, že si židovští fanoušci zaplatili lístky, aby viděli zpívat Eda Sheerana a nikoli za to, aby se nechali přepadnout Macklemorovou protiizraelskou propagandou. Sílící nespokojená reakce dokonce zahrnovala petici, která naléhala na Sheerana, aby hudebníka z turné odvolal.

Podle webu BBC Macklemore uvedl, že týden trvající náročné rozhovory se Sheeranem skončily zásadní neshodou a že byl ze sestavy vyřazen. Dále doplnil, že za svými výroky si pevně stojí a za skutečné oběti celé kauzy označil palestinský lid v Gaze.

Kapela kritizuje izraelskou vládu, v Třebíči jí zrušili vystoupení

Sám Sheeran se k celé kauze prozatím nevyjádřil a dosud není ani známé, kdo Macklemora na turné nahradí. Kritizovaný hudebník ve svém prohlášení rovněž uvedl, že soucítí s obtížnou situací, ve které se britský zpěvák nachází. Neopustil si ovšem na jeho konto poznámku, že Sheeran ohledně kauzy nezaujal jednoznačné stanovisko.

„Ed byl v prekérní situaci a moc dobře to věděl. Jeho typický apolitický postoj se dosud nesetkal s takovým zpochybněním. Řekl mi, že palestinské vlajky a slova o svobodě mnoho lidí zranily,“ uvedl raper v instagramovém příspěvku.

„Odpověděl jsem mu, že pokud ho toto uráží více než desetitisíce Izraelem zavražděných palestinských dětí, pak mezi mým a jeho pohledem existuje velký rozpor. Ed se i přes to nedokázal odpoutat od svého postoje ‚Nestavím se na žádnou stranu‘,“ dodal Macklemore.

macklemore

✨❤️

14. září 2026 v 17:31, příspěvek archivován: 15. září 2026 v 10:30
oblíbit odpovědět uložit

„Postavit se na něčí stranu vás může stát peníze. Peníze, smlouvy se značkami, sponzorství, festivaly, soukromé show či vztahy. O všechny tyto věci jsem přišel. Mezi utlačovatelem a utlačovanými ovšem neexistuje neutrální postoj,“ trvá si na svém raper. „Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak vynutit mlčení, je zneužít obvinění z antisemitismu jako zbraň,“ dodal ještě.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední

Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v...

Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý...

Od neznámé studentky baletu ke globální hvězdě. Debut Adély hodnotí světové weby

Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2....

Debut Prima slovenské zpěvačky Adély vyšel v pátek 4. září a dostal se do hledáčku renomovaných zahraničních hudebních webů a magazínů. Recenze na něj jsou spíše pozitivní, s občasnými výhradami. Na...

Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni

Zrádci 2026

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji

Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026)

Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...

Macklemore horoval za Palestinu. Jako předskokan Eda Sheerana tak skončil

Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny.

Americký raper Macklemore musel opustit pozici předskokana na turné britského hudebníka Eda Sheerana. Během svých vystoupení totiž provolával propalestinské výroky. Po kritice a nátlaku skupiny...

15. září 2026  12:15

GLOSA: Kdo vyhrává televizní podzim? Staronové kriminálky a zase ti Chalupáři

Premium
Jiří Sovák a Josef Kemr v seriálu Chalupáři

Kdo od startu hlavní televizní sezony čekal alespoň jediné zjevení, zůstal snílkem. Zatím se urodili jen dva „milionáři“, tedy premiéry, které se dostaly nad milion diváků, a to nové díly známých...

15. září 2026

Obdivoval Castra, zpovídal Putina a hlavně natočil Četu. Oliver Stone osmdesátiletý

Oliver Stone (Cannes, 11. července 2021)

Oliver Stone, který v úterý slaví osmdesátiny, píše, režíruje a produkuje populární, ale taky poměrně kontroverzní filmy, ve kterých se často dotýká citlivých míst americké historie i současnosti....

15. září 2026  8:06

Ceny Emmy ovládl seriál Widow's Bay, lékařský Urgent obhájil vítězství v dramatu

Ceny Emmy 2026 ovládl seriál Widow´s Bay.

Ceny Emmy letos ovládl komediální seriál Widow's Bay, zatímco v dramatu podruhé za sebou zvítězil lékařský Urgent a ocenění za nejlepší minisérii získalo DTF St. Louis o nepovedeném milostném...

15. září 2026  4:59,  aktualizováno  6:06

Druhá řada Gentlemanů? Stále hledáme něco provokativního, předesílá Guy Ritchie

Exkluzivně
Záběr ze seriálu Gentlemani

Seriál Gentlemani z dílny britského scenáristy a režiséra Guye Ritchieho, který uvádí Netflix, nedávno odpremiéroval druhou řadu. Děj se z Velké Británie přesunul do Itálie a tvůrci slibují ještě...

14. září 2026  16:56

Oni dva byli StarDance. Moderátory chválí Kubařová, Doležalová i britský velvyslanec

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Ve StarDance po dvaceti letech skončí moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Zpráva zaskočila kolegy i bývalé vítěze taneční soutěže. Pro Veroniku Khek Kubařovou jsou legendy a Marie...

14. září 2026  15:28

Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

Premium
"Jeden pár už dotančil – a to my dva. Chci vám říct, desetkrát jsme do toho...

Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza Kostková s Markem Ebenem nastoupili jako moderátoři před dvaceti lety a vydrželi až...

14. září 2026  12:53

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

14. září 2026  11:01,  aktualizováno  12:16

GLOSA: Eben končí ve StarDance. Končí i symbol pořadu, nebo jen kazatel?

Premium
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

Pěvec Štefan Margita, herec Petr Brukner a teď i moderátor Marek Eben přijali úsloví, že v nejlepším se má přestat. První dva se loučí s jevištěm, Eben s taneční soutěží StarDance, kterou uváděl od...

14. září 2026  12:10

Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let

Premium
Natáčení. Jiří Menzel režíruje.

Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...

14. září 2026

Festival komedie zahájili neznámí Šipkaři se Štáfkem, završí jej slavné Pupendo

Natáčení filmu Šipkaři

Česko-slovenská krimikomedie Šipkaři, která v Novém Městě nad Metují slavnostně zahájila 48. Festival české filmové komedie, tvoří mezi vybranými díly výjimku. Pouze příběh, v němž se potkali Tomáš...

14. září 2026  9:15

Stále sním o klavírním muzeu, říká virtuos. Ve stodole na vesnici staví koncertní sál

Matyáš Novák. Vyjadřuje se jinak než jeho vrstevníci. Klidně, rozvážně, s...

Klavírní virtuos Matyáš Novák se vyjadřuje jinak než jeho vrstevníci. Klidně, rozvážně, s pokorou k tomu, co už v klasické hudbě dokázal. A když mluví o Smetanově lásce k rodné zemi, kterou chce ve...

14. září 2026  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet