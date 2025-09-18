Divoký chlapec. V únoru přijede do pražské O2 areny Machine Gun Kelly

Americký raper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly ve své hudbě kombinuje hip hop, rock, pop i punk. Do povědomí se dostal debutovým albem Lace Up z roku 2012 s úspěšným singlem Wild Boy. S velmi slušným ohlasem se setkala i následující alba General Admission (2015) a Bloom (2017). V srpnu roku 2025 vydal album Lost Americana s písní Orpheus, na níž se autorsky podílela hudebníkova bývalá partnerka, herečka Megan Foxová.
Herectví se, souběžně s hudbou, věnuje i Machine Gun Kelly. Debutoval v romantickém dramatu Beyond the Lights, ale zahrál si také po boku Sandry Bullockové v hororovém hitu V pasti. V životopisném filmu Hnüs, mapující kariéru glam metalové kapely Mötley Crüe, ztvárnil bubeníka Tommyho Leea.
Ceny vstupenek na pražský koncert začínají na 1 490 Kč a budou v prodeji od 25. září od 12:00 hodin v obvyklých předprodejích.