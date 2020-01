Na festivalu Pohoda vystoupí švédská zpěvačka Lykke Li

Lykke Li debutovala v říjnu 2007 EP Little Bit. Prestižní web Stereogum ji okamžitě označil za umělkyni, kterou je třeba sledovat. O rok později vydala dlouhohrající album Youth Novels, na němž se producentsky podílel Björn Yttling z indie rockové kapely Peter Björn and John. Pracoval rovněž na jejím následujícím albu Wounded Rhymes z roku 2011, za nějž Lykke Li získala dvě ceny Swedish Grammy Awards.

Skladba I Follow Rivers se stala hymnou na European Festival Awards a album samotné se dostalo do celoroční TOP 10 podle The New York Times a do výběru padesáti nejlepších desek roku podle The Guardian.

V roce 2014 vydala třetí album I Never Learn, které ve svých recenzích vyzdvihly renomované časopisy jako Rolling Stone nebo Vulture. Pozitivní ohlasy měla i její zatím poslední nahrávka So Sad So Sexy z roku 2018.

Lykke Li spolupracovala se jmény jako U2, Robin Schulz, podílela se na albu The Big Dream filmového režiséra Davida Lynche, její skladby zazněly ve filmech Twilight sága: Nový měsíc, Divergence nebo v seriálech Prolhané krásky a Upíří deníky.