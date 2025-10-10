GLOSA: Pergnerová přišla, Kocián ne. Třicetiletí Lunetic tušili, proč se bát recenzí

Fenomén Lunetic zůstává pevně spojený s druhou polovinou devadesátých let, potažmo ještě začátkem milénia. Ačkoliv se tak nějak všeobecně ví, že po rozpadu z roku 2003 se tři ze čtyř členů dali za pět let znovu dohromady, patří dnes skupina spíše na lokální diskotéky, kde ostatně kdysi i začínala. Akce v hale pro bezmála pět tisíc lidí se mohla jevit jako odvážný krok, měla však nezpochybnitelný úspěch.
Na rozdíl od světových boybandů, které dokázaly svou produkci posunout, zůstávají písně Lunetic opravdu jen úsměvnou vzpomínkou na dobu svého vzniku.