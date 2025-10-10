GLOSA: Pergnerová přišla, Kocián ne. Třicetiletí Lunetic tušili, proč se bát recenzí

David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek ze skupiny Lunetic vystoupili v pořadu Show Jana Krause. (květen 2025)

Bývali čtyři, dnes zůstali tři, jako o skutečném zpěvákovi se ale dá hovořit jen o jednom z nich. Skupina Lunetic si ke svým třicetinám nadělila velký koncert v hale O2 universum – a zaplnila ji. Jak ukázaly ovace přítomných fanynek z řad dnešních třicátnic a čtyřicátnic, devadesátková nostalgie stále funguje.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

