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Jdu do toho! Martin Kocián se na oslavě třicetin opět připojí ke skupině Lunetic

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  16:42
Skupina Lunetic chystá na 2. říjen letošního roku výroční koncert v O2 universu a alespoň na pár chvil se fanouškům představí v původní čtyřčlenné sestavě. Bývalý člen Martin Kocián přijal pozvání být u oslav 30. narozenin kapely jako host.
Martin Kocián (10. května 2018)
David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek z kapely Lunetic
David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek ze skupiny Lunetic vystoupili v pořadu Show Jana Krause. (květen 2025)
Skupina Lunetic ukázala v novém videoklipu Sdílej své potomky. (2025)
13 fotografií

Na facebookových stránkách Luneticu se objevilo video, v němž Václav Jelínek volá Martinu Kociánovi s nabídkou, zda by si nechtěl společně s bývalými parťáky střihnout nějakou tu pecku. Argumentoval tím, že čtyřicet nebo padesát let už Lunetic s největší pravděpodobností slavit nebude.

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„Minulý rok jsme se nedomluvili, hvězdy nějak nebyly nakloněný, ale letos by to možná mohlo klapnout – co ty na to?“ říká ve videu Jelínek, na což Kocián reaguje slovy: „Super, tak to já přijdu moc rád a rád vás všechny uvidím. Vážím si toho a jdu do toho.“ Václav Jelínek narážel na koncert Luneticu z loňského října rovněž v O2 universu, na který byl Martin Jelínek přizván, ovšem nedorazil.

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Ve svých nejslavnějších časech Lunetic motal hlavy dívenkám v sestavě Václav Jelínek, Aleš Lehký, David Škach a Martin Kocián. Posledně jmenovaný byl rámci kapely takový náš malý český Robbie Williams v dobách Take That. Zlobil, odcházel z kapely, vracel se do ní a opět odcházel, na čemž měly vinu jeho drogové excesy. Tak snad se fanynky dočkají alespoň letos.

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