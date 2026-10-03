Devadesátky byly hodně naivní, vzpomíná Martin Kocián z kapely Lunetic

A právě Tereza Pergnerová byla, podobně jako v případě loňského výročního koncertu rovněž v O2 universu, hostem Luneticu.
„Tereza je kámoška, tenkrát nás hrozně hezky přijala v Esu. Je hodně empatická. Asi cítila, co v nás je, takže nám pomáhala. Jsme rádi, že na to kývla, ona si jinak dost vybírá, co čeho půjde. Zvlášť, když už tu s námi byla loni. Ale letos tu s námi bude i Martin Kocián, kterého má taky ráda, takže to klaplo,“ pochvaloval si při rozhovoru Aleš Lehký.
Na dobu devadesátek, kdy Lunetic žal největší úspěchy, zavzpomínal i hostující Martin Kocián, jehož k účasti na výročním koncertě přizval Václav Jelínek.
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„Vašek mi v srpnu zavolal, jestli jsem ochotný přijít jako host. Řekl jsem mu, že ano a že si vážím toho, že se mi ozval. A taky že udělám všechno proto, abych tu byl. Dneska je to všechno mnohem profesionálnější, devadesátky byly naivní. Tehdy vznikaly projekty jako Maxim Turbulenc nebo Kamil Emanuel Gott, což by dneska bylo nemyslitelné. Lidi by se tomu vysmáli,“ míní Martin Kocián.
Na otázku, zda si Lunetic pro své fanynky připraví nějakou pikantnost jako loni, když si Václav Jelínek svůdně vyhrnul tričko, odpověděl dotyčný, že uvažoval o kompletním odhozením předmětného kusu oděvu. Nakonec ale pánové moudře usoudili, že obnažování lépe přenechat mladším.
„Ben Cristovao ať se svléká nebo Sofian Medjmedj,“ upřesnil Aleš Lehký. „Nebo Ivan Mládek by mohl,“ podotkl Václav Jelínek.