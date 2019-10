Čára je začátek všeho, míní výtvarník Musa. Bývalý tatér vystavuje v Praze

Nese maďarský název Azajtókzáródnak a vychází ze souvětí: „Kérem vigyázzanak, Az ajtók záródnak“. Volně přeloženo – pozor, dveře se zavírají.

Kdo Musovu práci zná už z minulosti, tuší, že důležitou roli i tentokrát sehraje princip čáry nebo linky a k nim vázané archetypy, které se autor pokouší nalézt či zdůraznit.

„Čára se dokáže dostat na dřeň, nenechá tě zalhat. Začal jsem ji používat zcela intuitivně. Je mi z nějakého důvodu blízká, nejspíš svou primitivností,“ vysvětluje autor. „Nepustí tě do efektu, naopak nutí jít s omezenými prostředky hlouběji k podstatě. Začátek čáry není začátek čáry a naopak. Je to základ kresby, psaní, vizuálního sdělení, cesty. Je to neuzavřený kruh,“ komentuje dále svou mnohaletou fascinaci. Návštěvníci se tak nebudou divit, když je při cestě do galerie jedna taková fialová čára doprovodí až ke dveřím.

Pod názvem Azajtókzáródnak se ukrývá práce, kterou Musil vytvořil za poslední čtyři roky. Maďarský název vysvětluje jeho druhý domov – Budapešť, kam se přestěhoval se svou přítelkyní.

Kromě maleb prostory Villy Pellé obsadily také dvě monumentální sochy, kterým vévodí princip a hranice kruhu. Autorovu nejnovější tvorbu reprezentuje série menších pláten Tváře. Tu vytvořil Musa právě v ateliéru v maďarské metropoli. V centru obrazů stojí expresivní portréty, které hledají prapůvod identity člověka – takového, jaký je, když odloží všechny méně i více vědomé masky.

Musil si výstavní premiéru odbyl v roce 2015 v Jihočeské galerii, o dva roky později následovala expozice v pražském Mánesu. V galerii Villa Pellé budou Musova díla k vidění do neděle 24. listopadu, v plánu je také vydání katalogu. Kurátorkou výstavy je Alena Bartková. S výjimkou pondělí je galerie otevřena veřejnosti každý den od 13 do 18 hodin.