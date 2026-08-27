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Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

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  15:27aktualizováno  16:08
Luděk Hrzal

Luděk Hrzal | foto: Profimedia.cz

Luděk Hrzal, Patrik Hezucký
Luděk Hrzal s dcerou Lucií, která mu darovala kostní dřeň.
Luděk Hrzal, Filip Čáp
Luděk Hrzal oslavil 60. narozeniny.
7 fotografií
Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval Hrzal s leukémií.

„Dnes odešel do moderátorského nebe můj parťák z Evropy 2 Luděk Hrzal. Nezapomenu na tebe,“ uvedl na svém facebooku Pavel Hájek, kterým spolu s Hrzalem působil na vlnách Evropy 2.

Hrzal z rozhlasového éteru promlouval už od kraje 90. let. Televizní diváci jej pak znali z hudebního pořadu SOS na Primě. Už před revolucí působil jako diskžokej, v mládí spolupracoval i s Romanem Holým.

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Moderátorovi lékaři před čtyřmi lety diagnostikovali leukémii, od které ho napoprvé zachránila transplantace kostní dřeně od jeho vlastní dcery. Později se však nemoc vrátila ještě v agresivnější formě. Kvůli vážnému zdravotnímu stavu byl Hrzal před svým odchodem v paliativní péči.

„Když jsi nám dával kamínek, tak jsme to s Martinem a Milošem zlehčovali. Všichni jsme věřili, že to dáš. Já měl fakt obrovskou radost, když jsme si naposledy volali. Když umřel Patrik, tak jsi chtěl, aby po tobě zůstala knížka. To jsme ti s tvými kolegy splnili, tak teď zase někdy nashle. Sakra, proč je ta Zubatá tak slepá?“ napsal pak na Facebooku Libor Šprysl, který je autorem knihy 88,2 FM - Zrod legendy.

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