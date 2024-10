VIDEO: S Lucií to jde jako po másle, rozumíme si i beze slov, říká Viktor Dyk

„Jsem velmi poctěn a s nejhlubší mírou pokory přijímám, že si kluci vybrali právě mě. Neexistují z jejich strany žádné tlaky, všechno to v rámci hudební chemie a alchymie jede jako po másle. Už se dokonce dorozumíváme i nonverbálně. Teď se budu snažit svou úlohu co nejlépe naplňovat,“ slibuje Viktor Dyk.

V souvislosti s náhradou za Davida Kollera se spekulovalo i o návratu původního zpěváka Michala Penka, což potvrdil i klávesista Michal Dvořák.

„Byl ve hře, ale nikdy jsme o něm vážněji neuvažovali. Michal nám hostoval na koncertech, ale teď se snaží nastartovat svou vlastní kariéru. My chceme směřovat dál a dělat nové věci. S Viktorem jsme se mnoho let potkávali při nejrůznějších příležitostech a jak vždycky zdůrazňuju, kapela není jen spojení hudebníků, kteří něco umějí, ale organismus, v němž musí členové koexistovat i po lidské stránce. A především společně tvořit,“ říká Michal Dvořák.

Baskytarista P.B.Ch. doplňuje, že si Lucie s Viktorem Dykem zahrála na zkoušku několik fanoušky nejžádanějších songů včetně Šroubů do hlavy. „A řekli jsme si – to je ono. Všichni jsme se na sebe usmívali a bylo to jasné,“ říká P.B.Ch.

„Nutno říct, že Viktor se na tohle připravoval už od narození. Jeho maminka je vynikající zpěvačka a tatínek jazzový pianista. Já třeba jsem z rodiny, kde táta je kat a máma mydlářka, čili úplně jiné prostředí. Musel jsem se vypracovat sám,“ dodává ještě kytarista Robert Kodym.