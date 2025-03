První novinkou je ploužák Marie z pera Michala Dvořáka (hudba) a Roberta Kodyma (text). A částečně také dvojice John Lennon & Paul McCartney, sluší se dodat, neboť skladba začíná totožně jako slavná Lucy In The Sky With Diamonds od Beatles. Zda je o vtípek ve smyslu Lucy/Lucie nebo zda se jedná o další výpůjčku známého motivu – viz Takhle to mám rád a kytarový riff z Bowieho Heroes – není z kontextu zcela jasné.

„Text jsem napsal jednou po půlnoci se zásadním přínosem mých milovaných múz Kalliopé a Thálie. Ony mi občas dodávají ingredience, ba dokonce i polotovary milostné poezie. Michal potom vymyslel melodii a harmonii, společně s kapelou jsme píseň aranžovali a produkovali,“ říká Robert Kodym.

Druhá novinka Krása a zázrak a tajemství je svižnější a údernější. Lucie jako kdyby se v ní částečně vracela k přímočarým nadupaným rock’n’rollovým peckám z vrcholného alba Černý kočky mokrý žáby, byť tehdejší žár a energii už logicky vrátit zpět nedokáže. Ve skladbě zní pohostinské kytarové sólo Petra Jandy a zpěv jeho dcery Marty.

Je to skladba, která propojuje generace a přináší neskutečnou energii, je to zkrátka R.A.D.O.S.T.,“ říká Michal Dvořák. „Jsme nadšení, že hned na prvních dvou singlech jsme spolupracovali se skvělými muzikanty a kamarády. Vokály do Marie nazpívala Lenny, o sbory se postaraly naše děti,“ dodává P.B.Ch.

Kromě nového alba chystá Lucie oslavy 40. výročí na scéně sérií halových koncertů v Plzni (11. 9.), Ostravě (8. 11.) a Brně (29. 11.). Koncertní turné pak vyvrcholí 9. 12. v pražské O2 areně.