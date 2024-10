Davida Kollera v Lucii nahradí Viktor Dyk, kapela zvažovala i Michala Penka

Skupina jméno nového plnohodnotného člena oznámila ve čtvrtek dopoledne na speciální tiskové konferenci; Viktor Dyk připlul po vodě za zvuků hudby z filmu Piráti z Karibiku. „Cítím se skvěle. Od dne, kdy mi to kluci oznámili, se cítím šťastnej,“ uvedl ke svému novému angažmá pětapadesátiletý zpěvák a skladatel, který dříve spolupracoval s kapelami Alice či Gaia Messiah a který je například spoluautorem soundtracku k filmu Snowboarďáci či Ro(c)k podvraťáků.

Účinkoval v muzikálech Michala Pavlíčka Excalibur a Obraz Doriana Graye, Němcová! a Láska je láska. Od roku 2006 je stálým členem souboru RockOpera, kde ztvárňuje krále Kreonta v rockové opeře Antigona a Oidipus Tyranus a Mefistofela ve Faustovi. Jeho bratrancem je zpěvák a herec Vojtěch Dyk.

„S koncertováním jsem chtěl už skončit a věnovat se skládání hudby. Ale pak přišla tahle nabídka, kterou nešlo odmítnout. Udělám všechno proto, aby kapela šlapala co nejlíp a aby se fanouškům líbily nové písničky, na kterých děláme,“ dodal nový člen Lucie. Podle baskytaristy P.B.Ch. se Dyk po prvních zkouškách s kapelou aktivně zapojil nejen jako zpěvák, ale i jako kytarista a hráč na klávesové nástroje.

„Adeptů jsme zvažovali mnoho, i prvního vokalistu Lucie Michala Penka. Skvělých zpěváků je tady spoustu. Pak jsme udělali užší výběr s pěti zpěváky a Viktor Dyk vyhrál,“ upřesnil pak za kapelu Michal Dvořák. „Ani na okamžik nás nenapadlo, že bychom po odchodu Davida Kollera skončili. Ovšem o zpěvačce po vzoru Linkin Park jsme neuvažovali,“ dodal Robert Kodym.

Kapelu dále za bicími doplní bubeník Štěpán Smetáček, který s ní hrál už v 90. letech. Lucie nyní chystá turné, na kterém bude hostovat i Petr Janda. „Olympic v 60. letech definoval to, že se rock and roll v Česku bude zpívat česky, aby mu tady všichni rozuměli,“ uvedl k Jandově účasti Robert Kodym. Dalšími hosty turné pak budou Michael Kocáb a Michal Pavlíček. „V jednání jsou i zahraniční hosté, ale o nich bych zatím nemluvil. To bude překvapení,“ naznačil ještě Dvořák.

„Písničky na koncertech zaznějí v podobě nejbližší originálu,“ slibuje Dyk. „Musel jsem se je učit, seděl jsem nad nimi doma. V textech jsou ty příběhy dovedně ukryté, takže není snadné si je zapamatovat. A musím se do nich personifikovat, abych působil co nejpřirozeněji.“

Kapela prý nyní pracuje na novém albu s pracovním názvem R.A.D.O.S.T. „Máme patnáct až dvacet věcí, Viktor Dyk se zapojil do tvorby,“ nechal se slyšet P.B.Ch. Ještě tento rok byl měl vyjít první singl. Datum vydání celé desky ale zatím zdaleka jasné není. „Deska jako komplet vyjde, až se nám bude chtít a až bude hotová. My ji po dotočení budeme poslouchat, budeme nad ní meditovat, dopilovávat jí a až budeme plně spokojeni, vyjde,“ upřesnil Kodym.

Čtvrtstoletí s Lucií

Od vydání bezejmenného debutu z roku 1990 tvořila kapelu Lucie čtveřice David Koller, Michal Dvořák, Robert Kodym a P.B.Ch. K první personální změně došlo v roce 1993, kdy baskytaristu Petra Břetislava Chovance, vystupujícího pod zkratkou P.B.Ch, nahradil slovenský hráč Marek Minárik. S ním Lucie natočila své vrcholné album Černý kočky mokrý žáby (1994), dále desky Pohyby (1996) a Větší než malé množství lásky (1998).

Album Slunečnice z roku 2000 už s Lucií natáčel navrátivší se P.B.Ch, stejně tak následné Dobrá kočzka, která nemlsá, které vyšlo v roce 2002. O rok později se z kapely poroučel klávesista Michal Dvořák a do Lucie nastoupil kytarista Tomáš Vartecký. Očekávalo se, že kapela začne pracovat na další desce, ale nestalo se tak a v listopadu 2005 zaskočila všechny fanoušky zpráva o tom, že z Lucie odešel David Koller.

Dvojice Kodym a P.B.Ch. se ještě chvíli tvářila, že to v žádném případě neznamená konec Lucie, ale žádnou další aktivitu kapela nevyvíjela. V roce 2011 čtveřice Koller, Kodym, P.B.Ch. a Dvořák stanula znovu společně na jednom pódiu – u příležitosti vyhlašování hudebních cen Anděl 2010, kde převzali ocenění Album dvacetiletí (Černý kočky mokrý žáby), Skupina dvacetiletí a Interpret desetiletí.

Zároveň se opatrně začalo hovořit o comebacku, který byl stvrzen v roce 2012 soukromým koncertem v pražském Rudolfinu a v roce 2018 návratovým albem EvoLucie. V nejslavnějším obsazení hrála Lucie až do letošního února, kdy David Koller oznámil odchod a prohlásil, že Lucie je pro něj uzavřená kapitola.