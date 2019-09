VIDEO: Lucie zobrazuje nenaplněnou lásku ve steampunkových kulisách

Natáčení klipu probíhalo poměrně netradičním způsobem. Režisér nejprve všechny herce nafotil a jejich portréty pak rozpohybovával, čímž výsledku dodal až steampunkový nádech připomínající estetiku filmů Karla Zemana.

Do hlavních rolí Karol Vosátko obsadil slovenské herce Mirku Partlovou a Lukáše Latináka, známého například z filmu Pouta.

„Skvěle se do příběhu hodili a byli výborní i během fotografování v různých nepřirozených pózách, kostýmech a rekvizitách,“ říká režisér. Nafotil celkem

1 600 snímků, týden mu trvalo, než je všechny roztřídil a samotná postprodukční práce zabrala měsíc a půl.

Písnička Než tě rozkradou vznikla podle slov kapely velmi rychle a spontánně.

„Přijel jsem ráno do studia s novými klávesami a hned u druhého zvuku, který jsem na nich zkoušel, mě napadl motiv,“ vzpomíná Michal Dvořák.

Melodického nápadu se chytil kytarista Robert Kodym, který měl navíc nachystaný koncept nového textu, který ho napadl den předem. Za chvíli bylo hotovo. Píseň samozřejmě zazní i na podzimním turné, které začne 7. listopadu v Hradci Králové a skončí 28. listopadu v Třinci.

Režisér dlouho hledal klíč, kterým by vyjádřil ve skladbě popisovanou bolest a fatalitu nenaplněné lásky.

„I v životě platí, že to, za čím se člověk žene, mu utíká. A naopak. Co nahání nás, před tím zase utíkáme my. A o toto schéma v podstatě v klipu jde. Jsou to krásné a kruté pocity zároveň, které změní život tak, že už nikdy není stejný jako doposud,“ vysvětluje.

Nejtěžší věc na videoklipech je podle Vosátky přesvědčit kapelu a management o správnosti své vize, která se ostatním může zdát příliš abstraktní nebo nepochopitelná. V tomto případě ale prý nastal vzácný soulad.