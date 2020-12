Kapela Lucie chystá turné v doprovodu symfonického orchestru

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 21 Savage Sledovat interpreta Lucie

Na podzim roku 2021 se čtveřice David Koller, Robert Kodym, P. B. Ch. a Michal Dvořák vydá na halové turné po České republice s novým programem s v doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a efektní dynamickou scénou.

„Pracovali jsme na ní bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná a věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek,“ shodují se členové kapely.

Lucie se pro účely turné spojila s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nová symfonická aranžmá pro celý program. V kombinaci Lucie, Filharmonie Hradec Králové a pěveckého sboru se tak na fanoušky chystá téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou kapely tak, jak ho ještě nezažili.

„Letošek byl pro všechny velmi těžký. Nám ale mimo jiné rok 2020 ukázal, že bez kultury to prostě nejde. Jako by nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, nejen umělecká, kterou bychom si měli bezpodmínečně chránit. O to víc se těšíme, že se v roce 2021 zase vrátíme na pódium a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je zážitek, který nejde ničím nahradit,“ dodává skupina.

Jako první se nové turné představí 27. září 2021 v ostravské ČEZ Areně. Následovat budou koncerty následují v Brně v DRFG areně 8. října, v pardubické Enteria Areně 12. října a vyvrcholí v pražské O2 areně 20. října 2021. Vstupenky na pražský koncert budou k dispozici již od 10. prosince 2020 v sítích Ticketportal a Ticketmaster, předprodej na ostatní města bude brzy následovat.