O pouhých devět let později Lucie hrála jako předkapela Rolling Stones na pražském Strahově, čemuž přihlíželo „o malinko“ víc lidí, zhruba sto dvacet tisíc.
Vraťme se ale na zmíněné první vystoupení začínající skupiny, působící tehdy ve složení Robert Kodym (kytara), Michal Penk (zpěv), Petr Franc (klávesy) a Tomáš Waschinger (bicí). Na oné soutěži ji pokořila jakási folková kapela. V dubnu roku 1986 odešel zpěvák Penk, nastoupili bubeník a zpěvák David Koller, klávesista Michal Dvořák, začal vznikat nový repertoár a s odchodem France a Waschingera se vykrystalizovala klasická čtyřčlenná sestava Lucie.
Na žánrové škatulky zapomeňme, v Lucii tehdy dřímal hlavně obrovský potenciál, co se skládání – bez přehánění celonárodních – hitů týkalo.