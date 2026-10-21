V posledních letech je u českých interpretů velmi populární formát jednoho velkého koncertu, na který se sjedou fanoušci z celé republiky. Lucie Bílá zvolila opačný přístup - za svými posluchači cestuje ona. K deseti podzimním koncertům turné Obyčejná holka v halách zpívá ještě své recitály, v září uvedla ve svém divadle muzikál Obyčejná holka a čekají ji ještě tradiční vánoční vystoupení.
Když se to vše sečte, jde pochopitelně o mnohem větší zásah publika, než jaký zařídí jedna vyprodaná O2 arena. Koncerty v regionech se však v lecčems od speciálních jednorázových událostí v Praze liší a mají i svá úskalí - a ne ve všech krajích chodí publikum v tak hojném počtu jako v metropoli.
Ve svých nových skladbách často klade důraz na civilní výraz a témata mezilidských vztahů či stárnutí, která jsou pro její publikum dobře srozumitelná.