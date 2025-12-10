O současné podobě Lucie s Viktorem Dykem za mikrofonem a bubeníkem (rovněž příležitostným kytaristou) Štěpánem Smetáčkem – mimochodem jednoznačným hrdinou večera – se už stačilo napsat mnohé. Smíříme-li se konečně s faktem, že na koncertech kapely už s největší pravděpodobností nikdy v písních Amerika, Sen, Chci zas v tobě spát a dalších neuslyšíme Kollerův naléhavý hlas i typický způsob frázování, musíme se zaměřit na to, co Lucie v roce 2025 dokáže nabídnout.
V momentě, kdy na pódium přibyly děti členů Lucie a společně si všichni zapěli Sen, připomínalo to celé spíše besídku.