RECENZE: Pachuť rozbujelé estrády. Lucie slavila cingrlátky, hlad po muzice jí chyběl

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku zpěvák Viktor Dyk (9. prosince 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jindřich Göth
  10:40
Narozeninové turné kapely Lucie 40 let vyvrcholilo v úterý 9. prosince prvním ze dvou koncertů v pražské O2 areně. Přizváni byli hvězdní hosté, mimo jiné Michael Kocáb, Michal Pavlíček nebo Petr Janda, v písni Lucie na scéně stanuli členové původní sestavy kapely. David Koller chyběl.

O současné podobě Lucie s Viktorem Dykem za mikrofonem a bubeníkem (rovněž příležitostným kytaristou) Štěpánem Smetáčkem – mimochodem jednoznačným hrdinou večera – se už stačilo napsat mnohé. Smíříme-li se konečně s faktem, že na koncertech kapely už s největší pravděpodobností nikdy v písních Amerika, Sen, Chci zas v tobě spát a dalších neuslyšíme Kollerův naléhavý hlas i typický způsob frázování, musíme se zaměřit na to, co Lucie v roce 2025 dokáže nabídnout.

V momentě, kdy na pódium přibyly děti členů Lucie a společně si všichni zapěli Sen, připomínalo to celé spíše besídku.

