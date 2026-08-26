Láska v Česku i k Česku. Zpěvačka LP si naši zemi oblíbila a chystá tu další koncert

Americká zpěvačka s italskými kořeny LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi) se narodila v roce 1981 v Huntingtonu na Long Islandu ve státě New York. Jako majitelka nezaměnitelného hlasu a autorka chytlavých melodií dnes patří ke stálicím hudebních hitparád a koncertních pódií napříč světem.
Popularita autorky hitů jako Lost on You, One Last Time, Girls Go Wild nebo Tight Rope však nevznikla přes noc. Původně tvořila hudbu převážně pro své do té doby slavnější kolegy, jako jsou Rihanna, Cher, Christina Aguilera, Backstreet Boys nebo Celine Dion.
|
Čechy milovaná hvězda LP vystoupí v O2 universum. Přednostní nákup vstupenek
Do hudebních výšin ji poslal v roce 2016 jeden z jejích největších hitů Lost on You. Velmi intimní skladba, kterou hudebnice vytvořila v rozchodovém období se svou tehdejší partnerkou, opanovala hitparádu nejprve v Řecku. Následně se povědomí o ní rozlilo napříč evropskými rádii, kde opanovala hitparádu v celkem 18 případech.
Sama autorka však přiznala, že její fanoušci skladbu mylně interpretují jako romantickou píseň. Známý hit je podle původního záměru poznamenán tíživou životní zkušeností spíše než láskou, která člověku nedá spát.
Láska k Česku
Drobná zpěvačka s tmavými kudrnatými vlasy si na tuzemské hudební scéně stihla za krátký čas vybudovat početné pole věrných fanoušků, kteří vyprodávají koncertní sály a ve velkém ji podporují na festivalových vystoupeních. K České republice ji však kromě hudby váže ještě ušlechtilejší důvod. Od roku 2023 tvoří pár s vítězkou soutěže krásy Miss České republiky z roku 2018 Ivetou Maurerovou.
|
RECENZE: LP v Praze odzpívala a odehrála láskyplný koncert
Seznámily se při natáčení relace Víkendová snídaně na televizi Nova, kde Maurerová pracovně působila a zpěvačka byla speciálním hostem. Modelka se nedlouho potom objevila v jejím videoklipu k písničce Dayglow, který LP natáčela v Praze v rámci každoročního festivalu Prague Pride.
Fanoušci měli tehdy jedinečnou možnost objevit se se slavnou zpěvačkou v záběrech například na Národní třídě, Staroměstském náměstí, Střeleckém ostrově či na Letenské pláni.
Pro LP je nyní snadnější se na česká pódia vracet. S Maurerovou si po krátkém randění pořídily v české metropoli, která zpěvačku s nezaměnitelným hlasem naprosto okouzlila, společné bydlení.
„Pořídily jsme si tu byt. V Praze je toho tolik k vidění, ale když jsem na koncertní šňůře, nemám moc příležitostí si ta místa projít,“ uvedla LP v roce 2024 pro pořad Život ve hvězdách. Kvůli své lásce dala šanci i pro cizince náročné češtině, kterou se učí přes mobilní aplikaci.
K českým fanouškům tak nezřídka prostřednictvím instagramu své partnerky s roztomilým přízvukem promluví věty jako „Ahoj, jak se máš?“, „Miluju vás!“ nebo „Těším se na vás.“.
|
Miluji a lítám, říká modelka Maurerová o vztahu s o 17 let starší zpěvačkou LP
Od svého sólového průlomu tak stihla v Česku vystoupit již více než 10x. Fanoušky opakovaně potěšila při koncertech v Roxy, Foru Karlín a na Colours of Ostrava. Na oblíbeném ostravském festivalu se jí doposud dostalo posledního tuzemského vřelého přijetí, když letos v červenci zájem účastníků téměř do posledního místa zaplnil prostor před hlavním pódiem.
Návštěvníkům zde servírovala písničky z jejího nejnovějšího osmého studiového alba s názvem Room 12. Chybět nemohly ani výše zmiňované hity, které si v několikatisícovém davu prozpěvoval nejeden divák.
Další možnost užít si na našem území jedinečnou atmosféru jejích koncertů dostanou fanoušci možnost zase 9. listopadu od 20:00 v pražském O2 universum, kde zpěvačka vystoupí v rámci svého turné All Is Not Lost.