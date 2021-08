VIDEO: Zpěvačka LP avizuje novou desku videoklipem k písničce Goodbye

„K této desce mám vztah jako k příteli. Příteli, který mě provedl nejnáročnější dobou v lidské historii a asi nejnáročnějším časem v mém životě. Mám pocit, že jsem na něm sdílela tolik skutečných příběhů a svých vlastních pocitů,“ komentuje chystané album LP a k jejímu vzniku dodává: „Tvořit s nejlepšími přáteli je dar, který jsem nikdy nepovažovala za daný. Zároveň je pro mě skvělým zážitkem potkávat nové spolupracovníky naladěné na stejnou vlnu.“



Je to jako se zamilovávat. „Neustále se zamilovávat a odmilovávat. Mám pocit, jako kdyby tohle byl základ života. A ačkoliv jde někdy o bolestivou zkušenost, nikdy bych neměnila. Cítím, že toto je moje cesta, jak sdílet své emoce s ostatními. Jsem tak vděčná za tyto písně a za lidi, kteří je se mnou vytvořili. Je to splněný sen, že je mohu konečně s vámi sdílet,“ děkuju zpěvačka.

Píseň Goodbye je čtvrtým singlem z alba Churches. Napsala ji společně se svými dlouholetými spolupracovníky Mikem Del Riem, který skladbu produkoval a hrál kromě bubnů na všechny nástroje, a s Natem Campanym. Oba se podíleli také na předchozích singlech z alba The One That You Love, How Low Can You Go.

„Goodbye je výbuch pro duši. Jarní úklid mě samé a doufám, že i druhých, od pout vlastní mysli. Světlo tam pořád je, pokud chcete. A já to určitě chci,” vysvětluje zpěvačka a dodává: „Klip ke Goodbye je jako pocit v době, kdy učiníte velké rozhodnutí, přičemž ale nevíte, kam vás život zavede. Ale máte pocit naděje. Být na jedné lodi s přáteli mi přineslo novou perspektivu. Doufám, že tato píseň a videoklip jsou závanem čerstvého vzduchu pro všechny, kdo mají pocit, že si potřebují vyčistit hlavu a vydat se na novou cestu.“