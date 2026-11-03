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Prahu hledají v Německu. A Ostrava? To je město v zemi velkých strojů, přemýšlí LP

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  15:57
Americká zpěvačka a skladatelka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, zavítá v rámci turné All Is Not Lost Tour, na němž připomíná deset let od vydání alba Lost on You, do Prahy. Vystoupí 9. listopadu v O2 universu a při té příležitosti poskytla TV Óčku rozhovor, v němž se mimo jiné vyzpovídává ze svého vztahu k Česku.

Zpěvaččinou partnerkou je česká modelka, moderátorka a Miss České republiky 2018 Iveta Maurerová, čili se s trochou nadsázky dá říci, že se z LP tak trochu stává Češka.

Koncert americké zpěvačky LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi). (12. srpna 2023)
Koncert americké zpěvačky LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi). (12. srpna 2023)
Koncert americké zpěvačky LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi). (12. srpna 2023)
LP - druhý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice (16. července 2026)
8 fotografií

„Samozřejmě teď znám spoustu Čechů, jezdím sem ráda. A když se řekne Praha, vybaví se mi hlavní náměstí a mosty. Je to jedno z nejkrásnějších míst na světě, vždycky když tam jsem, mám pocit, že jsem v nějakém filmu,“ svěřila se v rozhovoru LP.

LP na Óčku

Koncert americké zpěvačky LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi). (12. srpna...

Celý rozhovor a největší hity LP odvysílá Óčko v neděli 8. listopadu od 12:00 hodin

Dodala také, že mnoho Američanů si Prahu vůbec nespojuje s Českem, hlavně ti, kteří v našem hlavním městě nikdy nebyli. „Mají pocit, že je to někde v Německu,“ podotkla zpěvačka.

Prozradila také, jak vnímá Ostravu, kde letos už potřetí koncertovala v rámci festivalu Colours of Ostrava: „Vždycky mám pocit, že tohle město je v nějaké zemi velkých strojů a mašin.“

Na otázku, co by si fanoušci měli odnést z jejích koncertů, odpověděla LP, že především pocit příjemně stráveného času s někým blízkým. „Chci, aby vám moje koncerty dělaly radost, dodaly vám energii a třeba vás i dojaly,“ dodala ještě LP.

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