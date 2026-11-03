Zpěvaččinou partnerkou je česká modelka, moderátorka a Miss České republiky 2018 Iveta Maurerová, čili se s trochou nadsázky dá říci, že se z LP tak trochu stává Češka.
„Samozřejmě teď znám spoustu Čechů, jezdím sem ráda. A když se řekne Praha, vybaví se mi hlavní náměstí a mosty. Je to jedno z nejkrásnějších míst na světě, vždycky když tam jsem, mám pocit, že jsem v nějakém filmu,“ svěřila se v rozhovoru LP.
LP na Óčku
Dodala také, že mnoho Američanů si Prahu vůbec nespojuje s Českem, hlavně ti, kteří v našem hlavním městě nikdy nebyli. „Mají pocit, že je to někde v Německu,“ podotkla zpěvačka.
Prozradila také, jak vnímá Ostravu, kde letos už potřetí koncertovala v rámci festivalu Colours of Ostrava: „Vždycky mám pocit, že tohle město je v nějaké zemi velkých strojů a mašin.“
Na otázku, co by si fanoušci měli odnést z jejích koncertů, odpověděla LP, že především pocit příjemně stráveného času s někým blízkým. „Chci, aby vám moje koncerty dělaly radost, dodaly vám energii a třeba vás i dojaly,“ dodala ještě LP.