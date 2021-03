VIDEO: Zpěvačka LP vydala nový singl a těší se na turné

Vášnivá a energická píseň One Last Time se dotýká nejhlubších citů a zároveň podněcuje posluchače ke zpěvu a tanci. Jde o reflexi i oslavu s dojemným textem a radostným, zpěvným refrénem.

LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, vysvětluje, že One Last Time „je o prchavé povaze vztahů, romantických i jiných, a o tom, jak je každý okamžik cenný. Bez ohledu jak málo či moc získáme od druhých, vždy se přistihneme, že vzpomínáme na společnou minulost. Sníme o věcech, které jsme měli říci dříve, než jsme se rozešli.“

Spoluautorem písně je producent Mike Del Rio, zpěvaččin osvědčený spolupracovník. Společně s ním je pod písní podepsaný kytarista Alex Feder, člen Lauřiny koncertní kapely.

Klip vznikl v prostředí ohromujícího historického sídla Paramour Estate v Los Angeles. Jako svůj režijní debut jej natočil Stephen „Norswrthy” Schofield, který je známý jako polovina fotografické dvojice LOWFIELD, která spolupracovala se zpěvačkou Halsey, Pharrellem Williamsem, Taylor Swift a dalšími.



„Ústřední motiv odráží křehkost životních pocitů a to, že všechno během krátké chvilky může zmizet. Pro mě osobně je na tragédii nejtěžší překonat to, že nakonec život pokračuje dále. Party pokračuje. Jedinou věcí, která se mění, je to, že vy – my – jsme v nějaký okamžik povoláni, abychom party opustili. Bez ohledu na to, zda jsme či nejsme připraveni,” vysvětluje Schofield.



„Videoklip se snaží zachytit vnitřní drama té písně. Když dny, které trávíte s vaší láskou a přáteli, znamenají nakonec vše. Nikdy nevíme, kdo nebo co nás vytrhne z těchto chvil,“ dodává k tomu zpěvačka.

LP také poskytla rozhovor hudební stanici TV Óčko. Reportérka Blanka Huňátová se mimo jiné ptala na to, jak udržovala svůj hlas ve formě v době, kdy nemohla koncertovat, nebo zda jí pandemie překazí oslavu kulatých narozeniny, které bude mít 18. března.

Kompletní rozhovor se zpěvačkou LP společně s výběrem jejích nejlepších klipů a soutěží o ceny s Colours of Ostrava bude k vidění ve středu od 16:20 na TV Óčko.