Louis Tomlinson z kapely One Direction přijede poprvé do Prahy

Oproti své dřívější popové tvorbě se Tomlison na zmíněné desce nechal inspirovat érou devadesátkového britpopu. Jeho pražský koncert se uskuteční 26. srpna 2021 ve Foru Karlín, jako support vystoupí Only the Poets. Vstupenky v ceně 990 Kč budou v prodeji od 18. prosince na stránce Fource.cz nebo u prodejce Ticketmaster.

Od doby, kdy nejúspěšnější popová kapela dvacátého prvního století One Direction ohlásila v roce 2015 pauzu, stihl Louis Tomlinson vydat několik úspěšných singlů, které bodovaly na nejvyšších příčkách britské hitparády. Jako host se objevil ve skladbě Just Hold On producenta Steva Aokiho, píseň Back to You s hostující zpěvačkou Bebe Rexhou nasbírala na streamovacích službách téměř půl miliardy přehrání.

Svůj sólový debut vydal Tomlinson až letos a představil na něm novou autorskou polohu. „Chvíli mi to trvalo, než jsem zjistil, kým chci být, namísto sledování úspěchů v hitparádách jsem začal naslouchat svému srdci,“ prohlásil v časopise Rolling Stone.

Album Walls obsahuje autorovy doposud nejosobnější skladby, v nichž otevřeně vzdává hold svým hudebním hrdinům, bratrům Gallagherům ze skupiny Oasis. Noel Gallagher je dokonce podepsaný jako spoluautor titulní skladby Walls.



Namísto pompézní produkce si zde Tomlinson často vystačí pouze s kytarou a osobními texty, v nichž se dotýká témat osamocenosti a důležitosti milostných i rodinných vztahů. „Nic tě nenakopne tak, jako když si uvědomíš, že každý den vstáváš sám. Snažil jsem se nebýt romantický, ale nešlo to jinak,“ komentuje zpěvák



Louis Tomlinson je coby spoluautor podepsaný pod největšími hity One Direction jako Steal My Girl nebo Story of My Life. Teprve na své sólovce ale ukázal svou citlivou stránku a ve svých textech se poprvé otevřel.

Všech dvanáct skladeb na albu je pro něj proto stejně důležitých, ať už se jedná o písničky plné vlastních pochybností nebo retrospektivní písně reflektující jeho zálibu v indierocku, na kterém vyrůstal. „Mám pocit, jako kdybych teprve teď zažíval start své dráhy, nemůžu se dočkat, až budu konečně koncertovat,“ dodává.