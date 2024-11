Hospoda po covidu definitivně zemřela, tvrdí Lou Fanánek Hagen

V rámci oslav čtyřiceti let na scéně odehrají Tři sestry tři vánoční koncerty. Kde se budou konat a jak bude vypadat repertoár?

Bude to v klubu OX v Praze, což je bývalé Retro, přičemž ten první bude v rámci Vinyl Tour, které jsme zahájili na podzim. Před třemi roky, na prvním Vinyl Tour, jsme hráli jenom věci z prvních tří desek, některé jsme naživo nehráli nikdy. Třeba Janova láska z druhého alba Alkáč je největší kocour, aneb několik písní o lásce nebo Když jí bylo osmnáct z debutu Na kovárně, to je nářez. Naše harmonikářka Supice zpívá Francouzskou.

Prostě jsme setlist poskládali tak, že nás samotné hrozně baví.