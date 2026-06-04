O INTERVIEW
Na celý rozhovor s Loreen v rámci O INTERVIEW se můžete podívat na oficiální youtube stránce Óčka.
„Musí to být od srdce, i když si lidi myslí, že to vypadá zvláštně. Musí to být pravdivé. Pravda zasáhne úplně všechno. Když pět lidí lže a jeden přijde a řekne ti pravdu, roztají úplně všichni. A další věc, která je podle mě opravdu důležitá, je otázka – jaký to má pro lidi přínos?“ rozmluvila se dvaačtyřicetiletá zpěvačka ohledně receptu na vítězství v Eurovizi.
„Jako umělci a tvůrci jsme v mnoha ohledech takoví průvodci. My všichni, co jsme součástí těchto komunikačních platforem, dáváme ven nějaké informace. Takže jak tohle slouží? Pravda a přínos. To je recept na výhru,“ dodává.
Během rozhovoru zavzpomínala právě na oba triumfy, kterých v Eurovizi dosáhla. Nejprve s písní Euphoria v roce 2012 v ázerbájdžánském Baku, o jedenáct let později pak na vítězství s písní Tattoo v britském Liverpoolu.
„U Euphorie je vidět ta noční energie – je spojená s podvědomím a nese v sobě něco tajemného a záhadného. Pak ale uplynulo jedenáct let života. Když jsem se vrátila s Tattoo, bylo to mnohem víc o světle. Nebylo to už tak tajemné, naopak působilo to velmi otevřeně. Bylo to o víře v lásku, o tom nebát se ji dávat najevo a sdílet ji s ostatními. V tom spočívá celá symbolika,“ porovnává oba své výkony v soutěži.
Loreen (42)
Vlastním jménem Lorine Zineb Nora Talhaoui je švédská zpěvačka marocko-berberského původu.
Proslavila se především díky soutěži Eurovision Song Contest, kterou vyhrála hned dvakrát – v roce 2012 s písní Euphoria a v roce 2023 s písní Tattoo. Stala se tak první ženou v historii, která Eurovizi vyhrála opakovaně.
Na celý rozhovor se můžete podívat na oficiální Youtube stránce televize Óčko.
„Když se podíváte, jak tam stojím, je to úplný opak Euphoria. Ve skutečnosti to tvoří celý cyklus duality – něco jako jin a jang. Vzniklo to naprosto přirozeně, nebylo to nic předem promyšleného nebo záměrně naplánovaného. Je v tom silná symbolika, která se týká nás všech. Proto je mezi těmi dvěma vystoupeními tak výrazný rozdíl. Euphoria představuje první krok směrem k intuici, zatímco Tattoo je intuice sama o sobě,“ dodává zpěvačka marocko-berberského původu.
„Vyrostla jsem ve velké rodině. Tehdy mi nepřišlo, že bychom byli po finanční stránce chudí, ale neměli jsme moc peněz. Moje maminka to měla fakt těžké. Nikdy tam ale nebylo nic jako: ‚Půjdu na hudební školu!‘ Takže jsem si musela své učitele najít sama. Učila jsem se od Whitney Houston a Celine Dion. Maminka měla jejich desky desky. Poslouchala jsem je, napodobovala a dělala to, co dělaly ony. Každý den. Hodiny, hodiny a hodiny po škole,“ vzpomíná na své hudební počátky.
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„Můj záměr a poslání je sloužit lidem. Ráda to takhle říkám. Vím, že to je trochu neobvyklé, lidé se mě vždycky ptají: „Jak to myslíš sloužit? Nejsi sluha.“ Ale líbí se mi ta představa tvořit něco jako dar pro ostatní a přesně tak to vnímám. Ten dar předávám dál s nadějí, že vyvolá nějaký řetězec reakcí nebo že se do nějaké míry dotkne lidí,“ říká s pokorou nejúspěšnější interpretka v historii Eurovize.
Od prvního úspěchu v populární soutěži stihla se svou tvorbou navštívit Česko hned dvakrát. Konkrétně na Prahu vzpomíná jako na město, které dokáže návštěvníkovi vedle velkolepých panoramat nabídnout i velký kus přírodních krás, který se celý život obdivuje.
„Nejdůležitější jsou pro mě lidé a příroda. Všechno, co vytvořili lidé s láskou respektuju, ale nejradši mám tu majestátnost přírody. Všechno ostatní je jenom kulisa,“ říká s obdivem.