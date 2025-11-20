O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy

  11:51
Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli oděvu. Členové ochranky po nich totiž požadovali, aby si sundaly dresy od módní značky FC Palestina, jinak je nepustí dovnitř. Oděv byl podle ochranky v rozporu s pravidly haly a mohl by někoho urazit. Londýnská O2 arena se za „nesprávné rozhodnutí“ svých zaměstnanců omluvila.
Francesca Humiová (30) a Chloe Grace Lawsová (30) navštívily koncert nezávisle na sobě. Před vchodem do areny však obě zastavili členové ochranky s výzvou, aby si sundaly trička s nápisy „Palestina“, nebo budou vykázány. Zaměstnanci tvrdili, že nošení oděvů s názvy, vlajkami nebo znaky jednotlivých zemí je v rozporu s pravidly a že by to mohlo urazit ostatní návštěvníky koncertu.

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Jiného fanouška s dresem irského týmu galského fotbalu však ochranka nechala být, podělila se Humiová. Ji samotnou zaměstnanci odvedli k pultu se zabavenými předměty, zatímco Lawsovou požádali, aby si tričko odložila do šatny za poplatek 5 liber (přibližně 137 korun).

Mluvčí koncertní haly O2 sdělil deníku Guardian, že žádná pravidla zakazující „konkrétní oděvy, včetně těch, která zobrazují nebo zdůrazňují sociální, náboženské, politické nebo národnostní otázky“ nemají. Omezení se příležitostně týká pouze oděvů sportovních týmů při určitých akcích, aby se zamezilo konfliktům.

„Ne vždy se nám podaří učinit správné rozhodnutí a v tomto případě bohužel došlo k nesprávnému vyhodnocení situace. Stalo se tak kvůli chybnému výkladu našich pravidel a špatnému postupu při eskalaci situace. Za to se upřímně omlouváme,“ uvedl mluvčí. Viceprezident haly O2 Steve Sayer se oběma ženám písemně omluvil a nabídl jim jak reklamaci lístků, tak nové vstupenky na jinou show zcela zdarma.

Jsem žena. Tedy kromě dnů, kdy jsem spíš muž, říká o své sexualitě zpěvačka Lorde

Humiová se podělila, že ji inspiroval aktivismus zpěvačky Lorde. Na koncert si vzala dres národního fotbalového týmu Palestiny na počest svého dědečka, který během druhé světové války uprchl z Rakouska. Našel azyl jako voják v Británií okupované Palestině, díky čemuž nakonec přežil. „Dojímá mě, že můj židovský dědeček mohl najít bezpečí v Palestině, i když byla okupovaná. Nelíbí se mi, jak se diskuse o antisionismu křivě interpretuje jako antisemitismus,“ řekla.

Novozélandská popová zpěvačka Lorde (29) je otevřenou obhájkyní Palestiny. Na koncertech pronáší heslo „Free Palestine!“ a do svého vystoupení integruje světla v barvách palestinské vlajky. Je jednou z řady interpretů, kteří svou hudbu stáhli ze streamovacích zařízení v Izraeli.

FC Palestina

Britská oděvní značka FC Palestina vznikla v roce 2015 jako malý projekt s cílem povzbudit sounáležitost mezi Palestinci a zvýšit světové povědomí, postupně však oslavila celosvětový úspěch. Nabízí fotbalové dresy v barvách palestinské vlajky a dalšími takovými motivy. Firma na svých stránkách informuje, že minimálně dvacet procent zisku putuje ověřeným charitám v Palestině, tedy na humanitární pomoc tamním rodinám v nouzi.

