RECENZE: Chytrému a vkusnému elektropopu LoneLady schází jasný hit

Zpěvačka a skladatelka Julie Campbellová alias LoneLady pochází z Manchesteru a je mimo jiné ovlivněna tamní elektronickou a postpunkovou scénou. Během poslechu jejího třetího alba Former Things je na několika místech okamžitě jasné, odkud vítr vane.

Vláčné basové linky v písních Former Things nebo Time Time Time prozrazují, že je fanynkou Joy Division, potažmo New Order, což ostatně sama nepopírá. Ne že by zněla jako oni, ale nálada manchesterského přístupu k věci tam je.

Jinak však stojí LoneLady pevně na svých nohou, osm písní na novince přináší perfektně opracovaný elektropop s přesahy do R&B.

Písničky jsou dopilované do nejmenších detailů, přitom znějí lehce a spontánně. Mají pevnou rámovou strukturu, do níž LadyLone zvolna vplétá melodické obrazce. Často jde spíše o miniatury a právě z drobných plošek skládá mozaiku.

Forner Things LoneLady Hodnocení­: 75 %

Je to celistvé album, kterému by však slušela alespoň jedna průraznější položka. Zkrátka jasný hit, aby si na své přišel nejen mozek, ale i srdce. Budiž to nicméně bráno jen jako drobné hnidopišské povzdechnutí, nikoliv zásadní výtka. Přese vše zosobňuje Former Things nadstandardně odvedenou práci.