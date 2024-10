Jsem fanda Metalliky a týpek v tričku Led Zeppelin, říká zpěvák Lionel Richie

V roce 1985 jste společně s Michaelem Jacksonem napsal píseň We Are The World. Výtěžek z jejího prodeje byl určen na pomoc hladovějící Africe. Ve stejném roce se konal charitativní koncert Live Aid, rok předtím vyšla píseň Do They Know It´s Christmas. Dokážete si představit, že by se dnes ti nejpopulárnější kapely a zpěváci sešli, aby udělali něco podobného?

Popravdě vám můžu říct, že nedovedu. Bylo by to nesmírně obtížném až bych skoro řekl nemožné. Když jsme celý projekt připravovali, byli jsme všichni zúčastnění sami za sebe. Nikdo nic neřešil přes manažery ani nikoho jiného. Všichni jsme napnuli síly k jedné věci. Dneska jsme zavaleni sociálními sítěmi, zpěváci a hudebníci se starají především o svá ega. Opravdu si nedokážu představit, že by se všemi možnými manažery, právníky a agenty bylo možné uskutečnit něco takového, co by vyburcovalo prakticky celý svět.