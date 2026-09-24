Problémy se srdcem. Lionel Richie podstoupil zákrok a odvolal tři koncerty

Lionel Richie byl před několika dny hospitalizován a podstoupil zákrok kvůli fibrilaci síní, což je jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Srdce při ní bije nepravidelně, což může způsobovat únavu, dušnost, závratě a další komplikace. Podle lékařů ale vše dopadlo v naprostém pořádku.
Nebylo to v poslední době poprvé, kdy se Lionel Richie ocitl v péči lékařů. Letos v červnu byl nucen předčasně ukončit koncert v St. Paulu poté, co na pódiu trpěl závratěmi a necítil se dobře. Záchranáři jej proto raději přepravili sanitkou do nemocnice.
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V srpnu pak z vlastní vůle strávil několik dní na jednotce intenzivní péče, kde podstoupil vyšetření kvůli srdečním potížím. Informoval o tom web TMZ.com.
Kvůli zdravotním komplikacím odvolal Lionel Richie tři koncerty v rámci turné Sing a Song All Night Long s kapelou Earth, Wind & Fire. Měly se konat 26. září v San Francisku, 30. září v Chicagu a 2. října v Ohiu.
Nyní jej čeká odpočinek a zotavování, ale podle informací magazínu Variety se zpěvák na koncertní pódia brzy vrátí. Už 14. října by měla začít plánovaná série koncertů v Las Vegas.