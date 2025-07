RECENZE: Lionel Richie publiku zpíval to, co chtělo a potřebovalo slyšet

Josef Vlček

10:04

Dá se šestasedmdesátiletému pěvci, známému především milostnými písněmi, věřit, že promiluje celou noc? Utáhne dvouhodinovou show s repertoárem, v němž polovinu tvoří řízný funk ze sedmdesátých a osmdesátých let? Lionel Richie dokázal, že to jde a že dovede bez problémů okouzlit ženské publikum o čtyři až pět desítek let mladší, které tvořilo základ publika v O2 areně při jeho vystoupení v rámci turné Say Hello To The Hits.