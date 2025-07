Tak tuhle už nezahrajeme. Linkin Park kvůli Benningtonovi jednu píseň zcela vyškrtli

Kapela v loňském roce úspěšně navázala tam, kde se před lety z tragických důvodů její cesta pozastavila. V čele s vokalistkou Emily Armstrongovou vypustila do světa své již osmé studiové album s příhodným názvem From Zero, které se loni v listopadu setkalo s nadšeným ohlasem a dostalo se na první místo žebříčků hned ve 13 zemích světa.

Kapela nyní obráží pódia napříč severoamerickým kontinentem. V červnu zavítala také na český festival Rock for People, kde nasadila do seznamu živě hraných písní kusy z nejnovějšího alba, například Up From The Bottom nebo Unshatter, ale i své staré hity.

Spoluzakladatel skupiny Mike Shinoda se však před časem pro deník The Guardian nechal slyšet, že se jednu z dřívějších písní rozhodli při živých vystoupení zcela vynechat. Jedná se o titulní skladbu z alba One More Light z roku 2017, které vzniklo jako poslední s Benningtonem a vyšlo dva měsíce před jeho dobrovolným odchodem ze světa.

„Původně byla psaná pro jednu naši spolupracovnici z vydavatelství, která zemřela. Po Chesterově smrti však svět usoudil, že je o něm. A tak je to prostě příliš smutné na to, abychom ji hráli,“ vysvětlil rozhodnutí Shinoda.

Spoluautor hitů jako In the End, Numb nebo Bleed It Out si stejně jako fanoušci restart skupiny nesmírně pochvaluje. „Toto turné a album patří k našim nejúspěšnějším v historii. Je to daleko za hranicemi mých nadějí a snů o tom, čím by to celé mohlo být,“ nešetří chválou Shinoda.