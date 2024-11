RECENZE: Znovu od nuly a od podlahy. Nový start Linkin Park se povedl

Název comebackového alba snad Linkin Park nemohli zvolit příhodněji a výstižněji. Se zpěvačkou Emily Armstrongovou svým způsobem skutečně začínají od nuly, i když v jejich případě ta „nula“ znamená mimo jiné přelomový debut Hybrid Theory z roku 2000.

Nikdo nejspíš nečekal, že by obrozená kapela v roce 2024 přišla s albem, které bude mít na hudební scénu srovnatelný dopad, nicméně na Hybrid Theory si při poslechu From Zero několikrát vzpomenete. A nejen proto, abyste – celkem zbytečně – hledali globální hitový megatrhák ráže In The End a posléze si povzdechli, že už to zkrátka není ono.