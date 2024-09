Začneme od nuly. Linkin Park oznámili novou zpěvačku, album a koncerty

Dalším nováčkem je bubeník Colin Brittain, který nahradil Roba Bourdona. Raper a doprovodný zpěvák Mike Shinoda chystanou desku komentuje následovně: „Před vznikem Linkin Park jsme měli kapelu jménem Xero a název alba From Zero je odkazem na naše začátky a taky na cestu, kterou právě podnikáme.“

Na adresu nových členů má Shinoda jen slova chvály: „Během tvorby s Emily a Colinem jsme si užívali jejich úžasného talentu. Naše nová hudba je opravdu živá a energická, splétáme dohromady styčné zvukové body, kterými jsme byli známí, a stále objevujeme nové.“

V nejbližší době Linkin Park uvidí fanoušci v Los Angeles, kde vystoupí 11. září. Dále jsou naplánovány koncerty v New Yorku, Hamburku, Londýně, Soulu a Bogotě.

Skupina Linkin Park vznikla v roce 1996, tehdy ještě pod zmíněným názvem Xero. Pak se rok jmenovala Hybrid Theory a poté se definitivně přejmenovala na Linkin Park.

Senzaci vzbudilo už její debutové album Hybrid Theory z roku 2000 s celosvětovými monstrhity jako Papercut, In The End nebo One Step Closer. Desky se prodalo 27 milionů a stala se vlajkovou lodí tehdy se rodícího žánru zvaného nu-metal.

Následovala alba Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a One More Light (2017), na nichž se skupina stále zřetelněji odkláněla od rockového zvuku a směřovala do popovějších vod.

V roce 2017 spáchal sebevraždu zpěvák Chester Bennington a logicky se soudilo, že kariéra Linkin Park je u konce. Jak vidno z aktuálního oznámení, není tomu tak.