RECENZE: První, jediný, dlouho ztracený. Živák Lindy Ronstadt je klenot

Před šesti lety jí diagnostikovali Parkinsonovu nemoc, takže kariéru ukončila, nyní se však na trh dostává její živé album Live In Hollywood nahrané v roce 1980. Záznam z koncertu pro televizní speciál HBO byl přitom dlouho považován za ztracený.

Televizní koncert byl odvysílaný, ale po páskách s hudbou se slehla zem. Producent aktuální desky přichází s kuriózním příběhem, který k nálezu vedl. Stopu prý nalezl díky konverzaci, kterou vedl se zvukovým inženýrem od Warner Bros., s nímž se potkal na synově hokejovém tréninku.

Do světa se tak dostává jedinečná nahrávka, která obsahuje hity jako Just One Look, Blue Bayou, Desperado nebo It’s So Easy, tedy vesměs covery, kterým Linda Ronstadt vtiskla svůj nezaměnitelný styl.

Stejně jako na svých mnoha desítkách desek, i na koncertu v hollywoodském televizním studiu a před zjevně velmi nadšeným publikem se odehrála hotová směsice žánrů od rocku přes pop až po country.

Zaznamenáníhodná je rovněž kapela, která hlavní hvězdu během večera doprovázela. Šlape jim to perfektně, a aby ne. Kytaristé Kenny Edwards, Dan Dugmore a Danny Kortchmar měli za sebou zkušenosti z hraní s Canned Heat, písničkářem Johnem Stewartem, autorem hitu Daydream Believer od The Monkees nebo Harrym Nilssonem. Za bicí usedl Russ Kunkel, jenž doprovázel Boba Dylana, Bee Gees, Arta Garfunkela nebo skupinu Crosby, Stills & Nash.

Live In Hollywood Autor: Linda Ronstadt Hodnocení­: 80 %

Podobně hvězdná angažmá si připsali i baskytarista Bob Glaub a klávesista Billy Payne. Manažer zpěvačky Peter Asher z dua Peter and Gordon se přidal na perkuse. Takže je jasné, že taková partička mohla odehrát prakticky cokoliv. Což se na desce taky děje.

S drtivou většinou dříve nevydaných skladeb představuje první a jediný živák Lindy Ronstadt skutečný klenot, který fanouškům může pomoct vyvážit fakt, že oblíbenou zpěvačku už naživo neuslyší.

V záplavě reedic a vytahování pochybných nedodělávek z archivů pouze za účelem vydělávání na umělcích, kteří už jsou za zenitem (nebo po smrti), je deska Live In Hollywood po všech stranách příjemné překvapení.