Putin je fajn chlapík. Rock for People zkoumá proruské názory lídra Limp Bizkit

Před několika dny zrušily estonské úřady koncert americké nu-metalové kapely Limp Bizkit, který se měl konat 31. května 2026 v Talinu. Důvodem je proruské smýšlení frontmana Freda Dursta a jeho sympatie k Vladimíru Putinovi. Skupina je jedním z headlinerů festivalu Rock for People, jehož pořadatelé se nyní celou věcí zabývají.
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023

Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023 | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Wes Borland a Fred Durst z kapely Limp Bizkit
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
„Informace jsou to pro nás čerstvé. O situaci jsme se dozvěděli z nedávných zprav, v tuto chvíli zjišťujeme další podrobnosti,“ sdělila iDNES.cz za pořadatelskou agenturu Ameba Production mluvčí Anna Vašátková.

K plánovanému koncertu Limp Bizkit v Estonsku se poměrně ostře vyjádřilo tamní ministerstvo zahraničí: „Estonsko podporuje územní celistvost Ukrajiny a princip, že každý centimetr ukrajinského území patří Ukrajině. V Estonsku není místo pro ty, kdo podporují agresora.“

Fred Durst už v minulosti na pódiu třímal transparent s nápisem Krym=Rusko, vyjadřoval podporu ruským „speciálním vojenským operacím“ a prezidenta Putina označoval za „milého člověka a skvělého chlapa s jasnými morálními principy“. V roce 2015 si zpěvák za tyto proklamace vysloužil pětiletý zákaz vstupu na Ukrajinu.

Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména

Gunnar Viese, manažer agentury The Baltic Live Agency, která měla koncert Limp Bizkit v estonském Talinu pořádat, uvedl, že Fred Durst byl v letech 2012 až 2019 ženatý s ruskou masérkou Ksenií Berijazinou, narozenou na Krymu, v důsledku čehož zřejmě žil ve zkreslené informační bublině. Dodal také, že od roku 2022 neučinil Durst žádné veřejné prohlášení, v němž by velebil Rusko nebo Putina, a poukázal na fakt, že Limp Bizkit v posledních letech koncertovali v zemích, které podporují Ukrajinu. Včetně Německa, Irska, Velké Británie, Polska a dalších.

V Česku by měla kapela být headlinerem čtvrtečního dne festivalu Rock for People, tedy 11. června 2026. Kromě nich v programu chystaného ročníku figurují jména jako Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Gorillaz, Papa Roach nebo Megadeth.

