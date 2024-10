KOMENTÁŘ: Chceš zpívat v boybandu a být slavný? Nejdřív ukaž občanku

Doposud jsem měl za to, že nejdepresivnější hudební žánr s největší úmrtností, zapříčiněnou vlastní rukou nebo silnou drogovou závislostí, což je prašť jako uhoď, je grunge rock. Bilance pomyslné velké grungeové čtyřky, tvořené kapelami Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden a Pearl Jam, je žalostná. Kurt Cobain spáchal v 27 letech sebevraždu. Depresivní stavy, zapříčiněné jednak drogami, jednak nenadálou olbřímí popularitou, s níž si jeho křehká psychika nevěděla rady. Layne Staley do sebe ládoval drogy horem dolem, až v poslední fázi svého působení v Alice In Chains připomínal chodící mrtvolu. Předávkoval se v 34 letech.

Chris Cornell, zpěvák třetí jmenované kapely, se oběsil v 52 letech. Když k tomu připočteme ještě neslavné konce méně zářivých grungeových hvězd jako Mark Lanegan, Scott Weiland nebo Shanon Hoon – ve všech případech stály za jejich předčasným skonem drogy – je div, že se Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, stále drží a těší se podle všeho dobré psychické i fyzické kondici.

Co říkáte, není v rámci zachování vlastní duševní pohody lepší neposlouchat tak skličující hudbu a raději si poslechnout nějaké hezké melodické písničky od nějakých usměvavých hochů, kteří působí, že jejich jedinou starostí je, jestli lehký a přitom výživný oběd zapijí dietní colou, nebo lehkou pepsi? Chyba lávky. Jestli nějaké odvětví hudebního průmyslu může trumfnout tragické skóre grungeových kapel, pak jedině boybandy.

Hudební skladatel Guy Chambers, blízký spolupracovník Robbieho Willamse, pro něhož napsal hity Angels nebo Let Me Entertain You, volá v souvislosti s tragickým skonem Liama Paynea po nových nastaveních, co se chlapeckých a dívčích kapel týče.

„Mám čtyři děti, takže je to téma, které se mě osobně dotýká. Navíc vím, pod jak obrovským stresem byl Robbie Williams v kapele Take That. Tehdy nikdo moc neřešil, že by někdo na ty dospívající kluky měl dohlížet a podle potřeby je chránit. A obávám se, že se v tomhle ohledu nic moc nezměnilo ani teď“.

One Direction vznikli z řad účastníků vyhledávací soutěže X Factor, která se, podobně jako SuperStar, zabývá výrobou rychlokvašených hvězdiček. Někdy to vyjde a vítěz si užije svých patnáct či víc minut slávy, někdy jeho popularita skončí s odvysíláním posledního dílu. Známe to i od nás – komu dnes něco říkají jména jako Zbyněk Drda, Vlasta Horváth nebo Jiří Zonyga?

Kamery jsou vypnuty, reflektory zhasly, zapomeňte. A starejte se sami o sebe. Vřískající fanynky jsou dychtivy nových idolů, je čas připravovat další řadu.

Smutný je pohled na bývalé televizní hvězdičky, jak objíždějí venkovské kulturáky, ale ještě tristnější je pohled na ty, kteří uspěli. Protože ti jsou samozřejmě v ještě větším presu a když se k tomu přidají psychické problémy, nedůvěra v sebe sama a prakticky neexistující soukromí, je na tragédii zaděláno.

Co jsou platné okázalé a kdo ví, třeba i upřímně míněné slzy smutku, které trousí porotce X Factoru Simon Cowell na Instagramu v reakci na Payneův odchod. Tady je zkrátka od základu něco špatně. Děti s křehkou psychikou a ještě neutvořeným a neukotveným pohledem na svět se prostě nemohou stát loutkami v rukou ziskuchtivých producentů.

Jak to dopadne, zmizí-li z už tak ošklivého sousloví „hudební průmysl“ hudba a zbude jen ten průmysl, vidíme na případu Jižní Koreje a její velkovýrobě k-idolů, z nichž se posléze vytvářejí další a další k-popové kapely.

Ve stručnosti: naprostá ztráta soukromí, zákaz mobilních telefonů i kontaktů s rodinami, drastické diety a z nich pramenící poruchy příjmu potravy, nařízené plastické operace. Obrovský tlak na psychiku, nekonečný fyzický dril. Výsledek? Obří popularita, samozřejmě. Ale ta si vybírá daň, často to vůbec nejkrutější ze všech.

V roce 2023 byl nalezen herec, zpěvák a tanečník Moonbin z klučičí kapely Astro ve svém bytě bez známek života. Policejní vyšetřování konstatovalo sebevraždu. Dobrovolně ze světa odešel v roce 2017 také Kim Jing Hyun z kapely SHINee a o dva roky později si na život sáhla také zpěvačka Sulli ze skupiny f(x).

A v roce 2022 spáchala sebevraždu jihokorejská herečka Yoo Joo-eun, která v v dopisu na rozloučenou vzkázala svým blízkým: „Moje mysl křičí, že už nechce dál žít. Ačkoliv se vám život beze mě může zdát prázdný, nevzdávejte to a buďte stateční. A neplačte, škodí to zdraví“.

Vždycky se najde někdo, komu sláva a popularita zamotá hlavu natolik, že nebude schopen se s ní vyrovnat. Ale ve chvíli, kdy jsou úspěchy v hitparádách a rozdychtěná dívčí srdéčka vykoupena depresemi a sebevraždami v takové míře, že by závistí zesinala i norská blackmetalové scéna, je asi opravdu načase se nad celým fungováním zábavního průmyslu zamyslet. Jednu z možných cest naznačil už před lety spisovatel William Gibson v románu Idoru. Virtuální, umělou inteligencí vytvoření idolové. Bez požadavků na jídlo, spánek, volný čas, přátele či lásku. Bez emocí. Bez duše...