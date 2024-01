Oáza kamenných růží. Liam Gallagher sestavil novou superkapelu

Prvně jmenovaný byl léta frontmanem kapely Oasis, v níž stál po boku bratra Noela, kytaristy a skladatele. Po rozpadu svého času fenomenálně úspěšné pětice o sobě bratři v tisku neřekli slůvka dobrého, ale v posledních letech se tu a tam vyjeví opatrná zpráva o možném zakopání válečné sekyry a případném reunionu.

Liamovým parťákem je skladatelský mozek skupiny The Stone Roses, která vznikla v roce 1983 a jejíž bezejmenné debutové album z roku 1989 je jednou z nejlepších a nejvlivnějších nezávislých kytarových desek všech dob a samotní Oasis z ní čerpali plnými hrstmi. Když už jsme u Liama Gallaghera, jeho odrzlé a sebevědomé pódiové vystupování je evidentně inspirované Ianem Brownem, frontmanem The Stone Roses.

První koncert, který tehdy šestnáctiletý Liam Gallagher navštívil, bylo právě vystoupení The Stone Roses v Manchesteru. „Tehdy mi to vyrazilo dech, okamžitě jsem zatoužil být taky v nějaké kapele,“ vzpomíná Gallagher.

O čtyři roky později na sebe oba dva narazili ve studiu Monmouth ve Walesu, kde Gallagher společně s kapelou nahrával debutové album Definitely Maybe, které z Oasis udělalo novou ostrovní senzaci. The Stone Roses zde natáčeli druhé a bohužel také poslední album Second Coming, přeprodukovaný a megalomanský moloch, který jejich oslnivě nastartovanou kariéru poslal k ledu. K obnovení činnosti došlo až v roce 2011, přičemž kromě koncertů natočili The Stone Roses i dva nové singly. V roce 2019 prohlásil John Squire v rozhovoru pro The Guardian, že s kapelou je konec.

„Noel byl blázen do The Smiths, ale ti na mě byli trochu profesorští. Kdežto The Stone Roses mi byli blíž, působili tak nějak klukovsky, což mi imponovalo. První album, které jsem si v životě koupil, byl jejich debut,“ dodává ještě Liam.

Gallagher a Squire zůstali přáteli a když druhý jmenovaný po rozpadu The Stone Roses založil kapelu The Seahorses, vozili ji Oasis jako předkapelu. Vystoupila i na pražském koncertě Oasis v roce 1997.

V loňském roce se John Squire připojil k Liamu Gallagherovi na koncertě v Knebworthu a společně zahráli song Champagne Supernova. Poté kytarista poslal zpěvákovi několik skladeb, o nichž Liam prohlásil, že jsou „mega“, a spolupráce pokračovala. Oba se shodli na inspiračních zdrojích jménem Jimi Hendrix, Sex Pistols, The Faces, Bob Marley a Bee Gees.

„O Johnu Squireovi se mluví hlavně jako o výjimečném kytaristovi a trochu se zapomíná na to, jak špičkový je to skladatel. Kdyby se ze všech písniček, co jsme spolu udělali, odebraly kytarové vrstvy a zahráli byste si je jen tak na španělku, stejně by vám vyrazily dech,“ tvrdí Liam Gallagher a se skromností sobě vlastní tvrdí, že chystané album bude nejlepší deskou od Revolveru, což je sedmé album Beatles.

Kompletní nahrávku měl možnost slyšet Paul Bonehead Arthurs, bývalý doprovodný kytarista Oasis, a ačkoliv se nechtěl rozšiřovat o podrobnostech a kazit překvapení, prohlásil jenom, že je „velmi dobrá“. Podílel se na ní také producent a baskytarista Greg Kurstin, jehož jméno najdeme na deskách Adele, Harryho Stylese, Foo Fighters, Paula McCartneyho nebo právě Liama Gallaghera.

Pokud jde o singl Just Another Rainbow, jde o první ochutnávku ze společného alba, které by mělo vyjít v průběhu letošního roku. Dojít by také mělo na společné koncerty.